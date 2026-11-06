Hans Flick, entrenador del Barcelona, ha recibido noticias positivas sobre la posibilidad de recuperar a Eric García y Andreas Christensen, antes del esperado enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, previsto para el domingo, en medio de las numerosas ausencias que sufre el equipo por lesiones.

Según el diario español "As", Eric García y Andreas Christensen participaron este viernes en parte de los entrenamientos grupales, lo que abre la puerta a la posibilidad de que reciban el alta médica el domingo y entren en la lista del equipo para el partido, siempre que no se produzca ninguna recaída, aunque su presencia en el once titular se antoja difícil.

Estas noticias suponen un fuerte impulso para Flick, especialmente ante la escasez que sufre el equipo en el plano defensivo durante las últimas semanas, a causa de las numerosas lesiones.

Eric García cuenta con más opciones de contribuir a ayudar al equipo, tras recuperarse de una lesión en el recto anterior que lo mantuvo alejado de los terrenos de juego durante solo 3 semanas, mientras que Christensen estuvo de baja durante un mes y medio, debido a una lesión en el aductor.

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Por el contrario, Jules Koundé no estará disponible todavía, debido a que continúa sufriendo problemas en su tobillo izquierdo. Cabe destacar que las estimaciones iniciales apuntaban a una ausencia de una sola semana, sin descartar que llegara al partido del Clásico, pero finalmente lleva ya 3 semanas de baja.

En base a ello, Flick se verá obligado, al menos en un principio, a confiar en la misma línea defensiva de emergencia con la que el equipo ha disputado sus partidos durante las últimas semanas, con Bryan Varinas en la posición de lateral derecho, Pau Cubarsí y Gerard Martín en el eje de la defensa, y João Cancelo en la posición de lateral izquierdo.

Flick reservará las opciones de Eric García y Christensen en el banquillo, previendo recurrir a ellos ante el Atlético de Madrid, en un enfrentamiento en el que estará en juego el liderato de LaLiga.