Se acabó: ¡Hossam Hassan deja el banquillo de la selección de Egipto!

El periodista Ibrahim Fayek reveló un giro sorpresivo sobre el futuro de Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, al afirmar que la decisión de no continuar al frente de los Faraones ya está tomada y que se anunciará oficialmente esta tarde.

Ibrahim Fayek escribió a través de su página oficial en la red social Facebook:

"Todo ha terminado. La decisión ya ha sido tomada y se anunciará esta noche. Hossam Hassan no será el seleccionador de Egipto".

Este giro se produce en medio de una escalada de crisis en torno al cuerpo técnico de la selección de Egipto durante el último periodo, después de que la Federación Egipcia de Fútbol emitiera un comunicado en el que llamaba a los medios de comunicación y a la afición a la calma y a alejarse de la escalada, subrayando que el interés de la selección y su estabilidad están entre sus máximas prioridades, y que la etapa actual exige unidad y responsabilidad.

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El comunicado de la Federación coincidió con la decisión del Consejo Supremo de Regulación de los Medios de prohibir a Hossam Hassan aparecer en los medios, a raíz de asuntos que generaron polémica fuera del ámbito deportivo.

Estaba previsto que la selección de Egipto disputara los dos partidos, de ida y vuelta, ante Malaui en la clasificación para la Copa Africana de Naciones 2027 bajo la dirección del actual cuerpo técnico, y que el futuro de Hossam Hassan se resolviera tras la concentración, con los nombres de Hossam El Badry y Ali Maher entre los candidatos a sucederlo.

Los entresijos de la Federación vivieron un estado de enfado por la filtración a los medios de comunicación de la noticia de la salida del seleccionador antes del anuncio oficial, sobre todo porque la tendencia se inclinaba a aplazar la resolución del asunto hasta después de los dos próximos partidos.

Las presiones sobre Hossam Hassan aumentaron desde el parón del pasado octubre, a raíz del conflicto que surgió entre él y el capitán de la selección, Mohamed Salah, quien abandonó la concentración enfadado según informaciones de prensa, antes de que Hany Abu Rida interviniera con una visita al jugador en Turquía para intentar contener la crisis.

Hossam Hassan afronta además una sanción de suspensión de 3 partidos por parte de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), lo que significa que no podrá dirigir a la selección desde el área técnica durante los dos partidos ante Malaui, y que deberá seguirlos desde la grada.