En un nuevo giro de la crisis que ha desatado una amplia polémica en China, el Real Madrid emitió un comunicado oficial para disculparse por las repercusiones de las controvertidas declaraciones atribuidas a su estrella francesa Kylian Mbappé, después de que el jugador presentara ya sus disculpas al pueblo chino, en un intento de contener una crisis cuyos efectos se extendieron al patrocinio comercial y a la emisión de los partidos de LaLiga.

El movimiento del club blanco llega tras las disculpas oficiales de Mbappé por su comentario sobre una imagen satírica que lo comparaba con el antiguo líder chino Mao Zedong, así como tras la disculpa de Javier Tebas, presidente de LaLiga, en nombre de la organización, en medio de las crecientes presiones sobre el fútbol español para contener la situación y recuperar sus relaciones con la afición y los socios en China.

El texto del comunicado del Real Madrid sobre la crisis entre Mbappé y China fue el siguiente:









Mbappé se disculpa con el pueblo chino

Mbappé había emitido un comunicado oficial en el que reconoció que su comentario sobre la imagen satírica no fue acertado, subrayando que es consciente de que sus palabras hirieron los sentimientos de muchas personas en China y de las comunidades chinas en todo el mundo.

La estrella del Real Madrid afirmó: «Durante una entrevista que me hicieron recientemente, comenté una imagen mía, pero mi comentario no fue acertado, y ahora soy consciente de que hirió los sentimientos de muchas personas en China y de las comunidades chinas en todo el mundo».

Y añadió: «Pido disculpas a todos aquellos a quienes mis palabras hayan molestado, pues esa no fue en absoluto mi intención. Siento un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y expreso mi sincero pesar».

Una gran crisis

La crisis se intensificó después de que la agencia de noticias oficial española informara de que la cadena de televisión estatal china «CCTV» suspendió la emisión de los partidos de LaLiga, además de los partidos en los que participa Mbappé, con la retirada de anuncios y vídeos en los que aparece el jugador.

Asimismo, empresas chinas anunciaron el fin de su colaboración comercial con la estrella francesa, a raíz de la polémica que generaron sus declaraciones sobre la imagen satírica.

Las repercusiones se extendieron a la plataforma deportiva china «Dongqiudi», que sustituyó el nombre de Mbappé en la clasificación del Balón de Oro de 2026 por una expresión que significa «esta persona no existe», después de que el francés quedara segundo por detrás del inglés Harry Kane.

Por su parte, Tebas se disculpó con el pueblo chino en nombre de LaLiga, subrayando que la organización trabaja con sus socios y las partes implicadas para superar la crisis, y recalcando la importancia de proteger las relaciones que el fútbol español ha construido con China a lo largo de los años.