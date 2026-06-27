Se acaba el sueño... Arabia Saudí se despide del Mundial a manos de Cabo Verde

La selección saudí quedó eliminada en la primera ronda del Mundial 2026 tras empatar 0-0 con Cabo Verde en la última jornada.

Los «Verdes» salieron con el lema «No hay alternativa a la victoria», pero no marcaron por segundo partido seguido y se quedaron con dos puntos, últimos del Grupo 8.

Cabo Verde sumó un punto valioso que le dio 3 en total, el segundo puesto del grupo y el pase a dieciseisavos, por detrás de España (7 puntos), mientras que Arabia Saudí y Uruguay quedaron eliminadas.

Un inicio prudente y una ocasión temprana para Arabia Saudí

Los saudíes salieron con cautela, buscaron la posesión, pero faltó velocidad y profundidad ante el orden defensivo caboverdiano.

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La primera ocasión llegó en el 16’, cuando Salem Al-Dossari disparó desde dentro del área, pero el balón rebotó en un defensa antes de alejarse de la portería.

En el 22, Semedo respondió con un potente disparo que Al-Owais detuvo, manteniendo su portería a cero.

La lesión de Tembakti complica los planes de Donis

A los 32’, el defensa Hassan Tembakti se lesionó y tuvo que salir, pese a que el cuerpo médico lo había autorizado tras las dudas sobre su estado.

El cuerpo médico lo atendió, pero no pudo seguir y salió en camilla, obligando a Georgios Donis a reemplazarlo por Ali Lagami.

Su salida complicó el equilibrio defensivo de Arabia Saudí en un duelo clave.

Al-Owais impide que Cabo Verde se adelante

Al inicio del segundo tiempo, Cabo Verde buscó con más audacia el gol de la clasificación.

En el 48’, Monteiro remató un centro desde la derecha, pero Al-Owais atrapó el balón.

Dos minutos después, Kevin Pina disparó desde fuera del área y el balón rozó el poste derecho, manteniendo la presión sobre la defensa saudí.

Donis buscó reactivar el ataque con varios cambios, entre ellos la entrada de Mohamed Abu Al-Shamat por Salem Al-Dossari.

En el 67, Abu Al-Shamat disparó desde fuera del área, pero el portero caboverdiano atrapó el balón sin problemas.

En el 74, Al-Owais evitó el gol al detener un mano a mano a Duarte.

Una despedida decepcionante para los saudíes.

A pesar de que un gol bastaba para mantener vivas sus esperanzas, Arabia Saudí no creó peligro en los minutos finales y el partido terminó 0-0.

Con este resultado, Arabia Saudí quedó eliminada del Mundial 2026 tras sumar solo dos puntos en tres partidos, fruto de dos empates (ante Uruguay y Cabo Verde) y una derrota (contra España). La actuación, muy por debajo de las expectativas, ha abierto un debate sobre el nivel del equipo y el futuro del seleccionador, Georgios Donis.