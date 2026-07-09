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Schober supera a Simon y entra en el top 5 de porteros del Mundial

World Cup
M. Shobeir
Egipto
Unai Simón
España
D. Costa
G. Kobel
O. Gill
Portugal
Egipto

La FIFA usa el sistema «Power Ranking» para valorar a los jugadores del Mundial con datos objetivos de los partidos. 

A diferencia de las alineaciones ideales tradicionales, que dependen de opiniones de periodistas o analistas, el «Power Ranking» se basa en datos objetivos extraídos de los partidos. 

Reciben una valoración todos los jugadores que actúen al menos 20 minutos; los porteros se evalúan por su juego con y sin balón. 

Entre los mejor valorados destacan Lionel Messi y Kylian Mbappé, mientras que el egipcio Mostafa Shobier figura entre los cinco mejores porteros.

Shubair mantuvo un nivel sobresaliente con Egipto hasta la eliminación tras perder 2-3 contra Argentina.

Según el diario «AS», el español Unai Simón es quinto en la clasificación de porteros del Power Ranking de la FIFA.

Por delante de Simón se sitúan Diogo Costa (Portugal), Grégoire Kobel (Suiza), Orlando Gil (Paraguay) y Mustafa Shubair (Egipto).

En su partido 63 con España, Simón llegó a 518 minutos sin encajar gol, la racha más larga en la historia de la Copa del Mundo.

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