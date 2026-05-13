Saibari, Godts y Veerman compiten con dos outsiders destacados por el título de Jugador del Año

Tjaronn Chery (NEC), Mika Godts (Ajax), Ismael Saibari (PSV), Jacob Trenskow (Heerenveen) y Joey Veerman (PSV) son los cinco nominados al premio «Jugador del Año de la Eredivisie» de la VriendenLoterij.

Así lo anunció este miércoles la organización de la máxima competición de fútbol masculino profesional de los Países Bajos.

El ganador se anunciará el lunes 25 de mayo en los Eredivisie Awards y se emitirá en directo a las 20:30 h en ESPN.

A pesar de su edad, Chery marcó 10 goles y dio 6 asistencias en 32 partidos, contribuyendo a la histórica temporada del NEC.

Poco se habla de Trenskow, de 25 años, pero sus números son sólidos: 12 goles y 5 asistencias en 32 partidos con el Heerenveen.

El campeón PSV cuenta con Veerman (27) y Saibari (25), quienes podrían dejar el Philips Stadion.

Tampoco se sabe si Godts (20 años) seguirá en el Ajax; sus 17 goles y 12 asistencias atraen a los grandes de Europa.