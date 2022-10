El entrenador italiano comparece en la previa del partido de LaLiga, correspondiente a la jornada 7.

Carlo Ancelotti enfrenta a los micrófonos en la previa del partido frente al Osasuna, que se jugará este domingo a las 21 horas, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga. Las mejores declaraciones del entrenador del Real Madrid están aquí.

El nivel de Benzema: "No ha marcado en los últimos partidos porque no ha jugado. No veo nada raro en Karim. Está muy bien, ha entrenado muy bien. Karim está como siempre. Veremos después de este período que no ha jugado si vemos al de siempre, que es un jugador espectacular".

Comparación de Valverde y Gerrard: "Tiene muchas cosas de Gerrard. Es muy bueno que le comparen con un jugador que ha tenido ese éxito. Tiene todo para llegar a ese nivel, y más".

El físico de Modric: "Está muy justo para el miércoles. Empezará a entrenar para el lunes, a ver cómo está y sino ya llegará a LaLiga".

Benzema, titular: "Benzema está muy bien, empezará mañana el partido. Su condición física es muy buena. Le veo muy bien. Va a jugar".

Los partidos de octubre: "Es un momento importante. El partido de liga y de Champions. Tenemos la ilusión de tener una plantilla fuerte. Todos mostrarán su compromiso".

