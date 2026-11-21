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El neerlandés Donyell Malen ha entrado por la puerta grande en la historia de la Roma tras firmar una exhibición goleadora excepcional ante el Parma. Con ella ha igualado un registro que resistía desde hacía 66 años y se ha situado en pugna directa con los máximos goleadores del continente europeo en 2026, por delante de nombres de la talla de Harry Kane y Kylian Mbappé.

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Malen marcó cuatro goles en la contundente victoria de la Roma por 5-1 ante el Parma en la Serie A, el sábado , con lo que alcanza los 26 goles en la competición en lo que va de año e iguala así una marca histórica que se remonta a 1960.

Según los datos de «Opta», Malen se ha convertido en el segundo jugador de la historia de la Roma que marca más de 25 goles en la Serie A en un mismo año natural. El primero fue Pedro Manfredini, que firmó 26 tantos en 1960.

Al delantero neerlandés solo le falta un gol para superar esa marca histórica y quedarse en solitario con el récord de jugador de la Roma con más goles en la Serie A en un año natural, cuando aún restan seis semanas para que termine 2026.

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La relevancia de las cifras de Malen no se limita a los registros del club italiano: el delantero de la Roma ha superado en goles a varias de las grandes estrellas de Europa en lo que va de año, según una estadística que solo tiene en cuenta los tantos marcados en las ligas nacionales.

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Según los datos publicados por «Tuttomercatoweb», Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich y ganador del Balón de Oro, ha marcado 21 goles en la Bundesliga en 2026, la misma cifra que Raphinha, estrella del Barcelona, en LaLiga, mientras que Kylian Mbappé se ha quedado en 19 con el Real Madrid en esa misma competición.

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Las cifras de Malen son fruto de su continuo gran nivel desde su llegada a la Roma procedente del Aston Villa: marcó 14 goles en la segunda mitad de la temporada pasada y ha mantenido su elevado promedio goleador en la actual, con 12 tantos en 11 partidos.

Este balance lo sitúa al frente de la tabla de goleadores de la Serie A esta temporada, con tres goles de ventaja sobre Gustavo Varela, delantero del Monza, según el informe, lo que confirma al delantero neerlandés como uno de los máximos artilleros del campeonato.

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Malen cumplirá 28 años el próximo mes de enero, después de haber encontrado estabilidad como delantero centro, un papel en el que no logró ofrecer su mejor versión durante su etapa en Inglaterra. Ante su gran momento, la Roma trabaja para negociar con él un nuevo contrato, pese a que su vínculo actual con el club se extiende hasta 2030.

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