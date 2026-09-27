Roy Keane, leyenda del Manchester United, lanzó una dura crítica a Cole Palmer, estrella del Chelsea, afirmando que no lo ve como el jugador capaz de llevar a la selección de Inglaterra a otro nivel.

Cuando le preguntaron a Keane sobre la ausencia de Palmer, antes de la derrota de Inglaterra ante España (3-2) ayer sábado en la Liga de Naciones de la UEFA, dijo en declaraciones televisivas: "Bueno, creo que, sean cuales sean sus lesiones, y si de verdad está lesionado… vi su último partido contra el Brentford, y si creéis que va a llevar a Inglaterra a un nivel más alto y a ganar títulos, olvidadlo".

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Y continuó: "Me gusta Palmer, es un chico talentoso, pero tiene muchísimos malos hábitos en mi opinión".

La crítica de Keane llegó apenas unos días después de que el entrenador de Inglaterra, Thomas Tuchel, advirtiera a Palmer de que estaba desperdiciando "demasiadas oportunidades".

Palmer fue convocado por Tuchel para la lista de la Liga de Naciones de la UEFA, tras su ausencia en el Mundial del pasado verano.

Pero el jugador de 24 años se retiró de los partidos, junto a Declan Rice, Kobbie Mainoo, Marcus Rashford y Tino Livramento. La ausencia de Palmer fue la más polémica, sobre todo porque disputó los 90 minutos completos en la derrota del Chelsea (3-0) ante el Brentford la semana pasada.

Esta es la segunda vez que es convocado a la selección inglesa y luego se retira, desde que Tuchel asumió el cargo en 2025.

Palmer dijo, durante una transmisión en directo en "Twitch" la semana pasada: "Estuve con una sola pierna durante 10 meses", pero ha participado en todos los siete partidos del Chelsea esta temporada, seis de ellos como titular y cinco completos (90 minutos).



