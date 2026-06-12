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Portugal v Nigeria - International FriendlyGetty Images Sport
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Ronaldo desafía a todos: ya veremos quiénes son los verdaderos campeones

Portugal vs RD Congo
Portugal
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C. Ronaldo
Al Nasr FC
1ª División
Portugal
República Democrática del Congo
EE. UU.
Arabia Saudita

¿Qué dijo el goleador histórico del fútbol?

El capitán de Portugal, Cristiano Ronaldo, lanza un desafío antes de la fase final del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

Portugal comparte grupo con Uzbekistán, Colombia y la República Democrática del Congo, y el astro busca cerrar su carrera con un título mundial.

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Ronaldo declaró a Sport TV: «Lo más importante será el inicio de nuestro primer partido el día 17; luego, tras el segundo y el tercero, cuando aparezcan el cansancio y el calor, veremos quiénes son los verdaderos campeones».

El capitán luso añadió: «Creo que podemos estar entre ellos, aunque todo depende de varios factores. Soy optimista y seguro de que tendremos una campaña exitosa».

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Y concluyó: «Lo más importante es empezar fuerte: ganar el primer partido, luego el segundo y el tercero, liderar el grupo y, a partir de ahí, afrontar cada encuentro por separado. No debemos entrar en el torneo pensando que ya lo hemos ganado, sino ir paso a paso y con calma».

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Concluyó: «El camino se construye al recorrerlo, así que lo más importante es empezar el Mundial con buen pie».

Ronaldo y sus compañeros debutarán ante la República del Congo el miércoles, en la primera jornada de la fase de grupos.


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