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Ronald de Boer: «Es increíble que Jordi Cruijff lo haya traído al Ajax»

Ajax vs PSV Eindhoven
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J. Brandt

Ronald de Boer considera que Jordi Cruijff ha conseguido confeccionar una excelente plantilla en el Ajax, según señaló antes del Ajax - PSV en ESPN. En especial, la llegada de jugadores experimentados como Daley Blind y Julian Brandt le parece un gran acierto. 

Tras un contacto prolongado, el Ajax logró finalmente contratar a Brandt, que estaba libre. Un auténtico bombazo, ya que la temporada pasada todavía competía al máximo nivel con el Borussia Dortmund. De Boer ve de inmediato que el alemán está dejando su sello en el equipo del Ajax. 

«Es un hombre con muchísima visión, muchísima calma. Este tipo de jugadores los necesitas. Que no se asustan cuando dentro de poco estén sobre el campo ante el PSV. Lo ha vivido todo». 

«Es un jugador maravilloso», continúa De Boer. «La verdad es que resulta increíble que Jordi Cruijff haya podido convencerlo de venir a jugar aquí». 

«Hace poco le hicimos una entrevista y es un chico muy majo. Tiene muchísimas ganas y, con suerte, el Ajax va a disfrutar muchísimo de eso», espera el analista. 

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El sábado por la noche, Brandt será titular con el Ajax para el Clásico ante el PSV. En la Eredivisie ya marcó anteriormente contra el PEC Zwolle, mientras que también vio puerta en las rondas previas de la Conference League ante el FC Sion y el Shelbourne FC.

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