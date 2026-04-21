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Romelu Lukaku Napoli 2025-2026Getty Images
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Romelu Lukaku ya no es bienvenido en el Nápoles: el belga deberá pagar una multa desorbitada

SSC Nápoles

Romelu Lukaku dejará el Nápoles, según medios italianos como La Gazzetta dello Sport. El belga pagará una multa de 150 000 euros, el 20 % de su salario bruto mensual.

A finales de marzo, Lukaku provocó malestar en la directiva al quedarse en Bélgica para recuperarse de una lesión en el muslo, ignorando las instrucciones del club y del entrenador Antonio Conte.

Conte deseaba que el belga se recuperara en Nápoles. Sky Sports Italia informó entonces que el club estudiaba multarlo por incumplir las normas internas sobre conducta y recuperación.

El lunes se reunió su representante con la directiva y le comunicaron que podrá marcharse este verano.

El delantero de 32 años lleva toda la temporada luchando contra una lesión en el muslo, pero parece que podrá participar en el Mundial del próximo verano.

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Hasta ahora ha disputado solo 64 minutos y marcado un gol en siete partidos, lo que justificó su renuncia a los amistosos de Bélgica ante Estados Unidos y México.

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