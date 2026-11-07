Rodrygo salva el cuello de Arbeloa

El Fulham mantuvo su buena racha de resultados bajo la dirección de su entrenador español Arbeloa, después de empatar a un gol con el Newcastle United, en el duelo que los enfrentó en el estadio "Craven Cottage", dentro de la Premier League inglesa, logrando así un punto valioso y distanciándose a 3 puntos de la zona de descenso.

El empate permitió al Fulham mantener su registro invicto en los últimos 4 partidos de liga, tras conseguir dos victorias y dos empates, en una clara respuesta a las presiones que había sufrido Arbeloa, las cuales habían llegado al punto de considerar el partido como un ultimátum para su futuro con el equipo.

La primera mitad vio una relativa superioridad del Newcastle, que se mostró más peligroso de cara a portería, mientras que el Fulham tuvo dificultades para imponer su estilo ofensivo.

El guardameta checo Hornicek brilló al despejar un intento de Oscar Bobb, mientras que Leno salvó su portería de un disparo de Harvey Barnes, y además se anuló un gol del Newcastle marcado por Dan Burn por una falta cometida por Wissa al inicio de la jugada.

La superioridad del Newcastle continuó en la segunda mitad, hasta que Jacob Murphy logró abrir el marcador, después de aprovechar un error en la posesión de los jugadores del Fulham, avanzar con el balón y lanzar un potente disparo desde fuera del área que se alojó en la escuadra de la portería de Leno.

Pero el Fulham se negó a rendirse y logró igualar el marcador apenas 3 minutos después, cuando el brasileño Rodrigo Muniz remató un balón suelto dentro del área y lo mandó a la red con un toque preciso, aprovechando los movimientos de Alex Iwobi y Palacios.

Y Sessegnon estuvo a punto de dar al Fulham el gol de la victoria con un magnífico disparo desde fuera del área, pero Hornicek brilló y despejó el intento, manteniendo el empate hasta el pitido final.

Con este resultado, el Fulham elevó su racha de resultados positivos a cuatro partidos consecutivos sin derrota, con dos victorias y dos empates, distanciándose a tres puntos de la zona de descenso, mientras que el Newcastle salió con un punto de un duelo en el que fue el equipo más peligroso.