Rodri se beneficia de la salida de Ferran Torres del Barcelona

Rodri, el nuevo centrocampista del Barcelona, ha elegido el número de su dorsal con el conjunto catalán, de cara a comenzar su andadura con el equipo en la nueva temporada.

El Barcelona anunció más temprano este martes la incorporación oficial de Rodri, procedente del Manchester City, con un contrato que se extiende hasta 2030.

Rodri lucirá el dorsal número 16 con el Barça, con lo que el centrocampista español regresa a un número que estuvo ligado a él durante etapas importantes de su carrera profesional.

Según el diario "Sport", la elección de Rodri por este número llegó tras la decisión de Fermín López de cambiar de dorsal y pasar al número 7, que quedó disponible después de la salida de Ferran Torres al París Saint-Germain.

Fermín había expresado su tristeza por renunciar al número que vistió durante sus primeros años con el primer equipo.

De acuerdo con "Sport", el número 16 tiene una importancia especial en la trayectoria de Rodri, después de haberlo lucido en distintos periodos con el Villarreal y el Manchester City, además de con la selección española.

Hansi Flick cuenta con Rodri para que sea uno de los pilares destacados del Barcelona, aprovechando su experiencia y sus capacidades en la organización del juego y el control del centro del campo, en un fichaje con el que el club espera obtener el equilibrio que busca.

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