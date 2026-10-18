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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen
Traducido por

Rodri redescubre un talento desaprovechado en 2026

Real Betis vs Barcelona
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Rodri marcó el segundo gol del Barça

Rodri marcó su primer gol con la camiseta del Barcelona, en la victoria por 5-2 ante el Real Betis, ayer sábado, en el marco de la novena jornada de LaLiga, cuando batió la portería con un cabezazo en el minuto 41, aprovechando un saque de esquina ejecutado por Fermín López.

El gol llegó en el décimo partido de Rodri con la camiseta blaugrana, y es además el segundo tanto que el centrocampista español marca de cabeza en los últimos 3 años.

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La vez anterior en la que Rodri había marcado de cabeza, en los últimos 3 años, fue el 4 de marzo de 2026, cuando era jugador del Manchester City, durante el enfrentamiento ante el Nottingham Forest, tras un centro de Rayan Aït-Nouri.

De este modo, su cabezazo ante el Betis, a raíz de una asistencia de Fermín López, se convirtió en el segundo gol que Rodri marca de esta manera en el presente año, según la cuenta "MisterChip", especializada en estadísticas.

Con su victoria sobre el Real Betis, el conjunto catalán se sitúa en la cima de la competición con 27 puntos, con una ventaja de 5 puntos sobre el Atlético de Madrid, segundo clasificado, mientras que el equipo andaluz se quedó estancado en 19 puntos, en la tercera posición de la tabla de LaLiga.

El blaugrana se prepara para un duelo de alto voltaje en la Liga de Campeones de Europa, cuando visite al Paris Saint-Germain francés el próximo martes, en la tercera jornada de la competición.


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