Revolución administrativa: Pérez se prepara para una decisión histórica en el Real Madrid

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, planea celebrar la asamblea general de compromisarios el próximo 21 de noviembre, en medio de la expectación por la posible presentación del expediente sobre el cambio en la estructura de propiedad del club, además de la discusión de varios asuntos importantes, entre los que destaca la incorporación de Bernd Reichart a la estructura directiva del club.

Según informó el diario español «Sport», la esperada reunión adquiere una gran relevancia, ante la posibilidad de que se debata el futuro de la propiedad del Real Madrid, después de que Pérez ya hubiera anunciado su intención de presentar modificaciones estructurales en el modelo de propiedad del club, sin que se celebrara la asamblea extraordinaria que había prometido.

El Real Madrid no regresará al estadio Santiago Bernabéu antes del próximo 21 de noviembre, cuando reciba al Celta de Vigo, fecha en la que se cumplirá un mes entero desde el último partido que el equipo disputó en su estadio, ante el Leipzig el 21 de octubre.

Durante este periodo, el Real Madrid disputó un partido en el Camp Nou, donde logró la victoria por (2-1) el pasado domingo, antes de enfrentarse al Racing de Santander en Santander el domingo, para después medirse al Athletic el miércoles 4 de noviembre y visitar al Valencia en Mestalla el sábado 7 de noviembre.

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Asimismo, en este periodo se intercala un parón internacional que incluye dos partidos de las selecciones, además de la celebración de otro partido de la liga de fútbol americano en el estadio Santiago Bernabéu.

Cambio en el modelo de propiedad del club

En plena vorágine de estos compromisos, y concretamente el próximo 21 de noviembre, salvo que se produzcan cambios en los planes de Florentino Pérez, se celebrará la asamblea general de compromisarios del Real Madrid, que adquiere esta vez una relevancia excepcional, ya que todos los indicios apuntan a la posibilidad de resolver el asunto más destacado relativo al presente y al futuro del club, es decir, el cambio de su modelo de propiedad.

El club no ha revelado hasta ahora los puntos del orden del día de la asamblea general, pero las reuniones suelen incluir la aprobación de las cuentas financieras del año anterior, el presupuesto del próximo año y el informe económico de la junta directiva. Sin embargo, esta vez las miradas se dirigen de nuevo a la posible presentación de las modificaciones estructurales que el presidente del Real Madrid anunció, hace dos temporadas, su intención de debatir en una asamblea general extraordinaria que nunca llegó a celebrarse.

Hace unos meses, durante la última campaña electoral en la que Enrique Riquelme obtuvo el apoyo del 35% de los socios del Real Madrid, la junta directiva presidida por Pérez abrió la puerta a la posibilidad de realizar una votación para modificar el modelo de propiedad del club, mediante el traspaso de algunos activos a una sociedad de responsabilidad limitada bajo el control del club.

El propio Florentino Pérez había señalado la posibilidad de sacar al mercado un porcentaje limitado de las acciones de la sociedad, con la entrada de dos socios inversores que aportarían mil millones de euros, a razón de 500 millones de euros cada uno.

Aunque el presidente de la empresa «ACS» no confirmó la identidad de los posibles inversores, las candidaturas apuntan al fondo de inversión «Sixth Street» y al empresario Bernard Arnault, con quien el club ya colabora a través de la empresa Louis Vuitton.

Pero el club prefiere hasta ahora guardar silencio sobre este asunto, tanto a nivel mediático como en lo que respecta a sus socios, cuyos compromisarios ni siquiera conocen todavía la fecha de la asamblea general ni los temas que se tratarán en ella.

La afición del Real Madrid ha mostrado su oposición a la idea de la «venta del club» a través de estos cambios estructurales, que abrirían la puerta a la entrada de inversores como socios, pese a que Pérez aseguró anteriormente que no tendrían la potestad de tomar decisiones.

Sin embargo, estas garantías no han logrado disipar los temores de un amplio sector de la afición y de los socios del club, que consideran que este paso representa el inicio de la conversión del Real Madrid en una sociedad anónima deportiva, al igual que la mayoría de los clubes de Primera División española.

La incorporación de Reichart genera interrogantes

A ello se suma la incorporación de Bernd Reichart a la estructura directiva del club, antiguo consejero delegado de la empresa «A22 Sports Management», promotora del proyecto de la Superliga europea, quien se encargará de dirigir las operaciones relativas a los productos en el Real Madrid.

No obstante, este movimiento se ha interpretado en los círculos del Real Madrid como una maniobra estratégica planificada por Anas Laghrari, el brazo derecho de Florentino Pérez, de cara al futuro y a los cambios previstos en la estructura legal y económica del club.

También se espera que la asamblea general aborde la postura del Real Madrid respecto a las negociaciones con la UEFA y los próximos pasos que el club pretende dar en relación con el caso Negreira, además del proyecto de la zona tecnológica y el expediente sobre la celebración de conciertos musicales en el estadio Santiago Bernabéu a partir del año 2027.