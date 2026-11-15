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José Mourinho, entrenador del Real Madrid, recibió malas noticias después de que su jugador Bernardo Silva se viera obligado a abandonar la concentración de la selección de Portugal tras someterse a la evaluación médica, por lo que se perderá el encuentro ante Gales.

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El diario Sport informó de que la Federación Portuguesa emitió un comunicado en el que confirmó que Bernardo Silva queda desconvocado de la actual concentración, tras la decisión del departamento de salud y rendimiento, que lo considera no apto para participar.

Esta noticia llega después de la abultada derrota que sufrió la selección de Portugal ante Dinamarca por (1-4), en el partido que se disputó ayer sábado en la ciudad de Braga.

Bernardo Silva comenzó el partido en el banquillo, antes de entrar en el minuto 79 en sustitución de Bruno Fernandes. A pesar de haber disputado pocos minutos, el capitán de la selección portuguesa fue el autor del único gol de su equipo, que llegó en el tiempo de descuento.

Tras el pitido final, Bernardo Silva se quedó sobre el terreno de juego y realizó algunos ejercicios de forma individual, en lo que parecía un intento por comprobar su estado físico. Horas después, la evaluación médica confirmó que no estaba en condiciones de continuar participando en la concentración.

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Bernardo Silva regresará al Real Madrid, donde esperará conocer la gravedad de la lesión que padece.

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La ausencia de Bernardo Silva representa un nuevo contratiempo para el técnico José Mourinho, que había encontrado en el jugador portugués un elemento fundamental en el centro del campo del Real Madrid.

El exjugador del Manchester City había logrado hacerse con un puesto en el once titular, tras el éxito del plan que adoptó el técnico en el Clásico ante el Barcelona, que terminó con victoria del Real Madrid por (2-1).

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La presencia de Bernardo Silva junto a Aurélien Tchouaméni, en el doble pivote, contribuyó a que el conjunto blanco redujera el peligro del Barcelona por el centro, cerrara los espacios entre líneas e incrementara la intensidad de la presión, lo que dificultó la tarea de los jugadores del técnico Hansi Flick a la hora de hacer circular el balón.

El plan dio los resultados esperados y Mourinho decidió seguir apostando por él. Bernardo Silva fue titular en los tres partidos siguientes al Clásico, que terminaron todos con victoria del conjunto blanco.

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El Real Madrid logró así el pleno de victorias, llegando al parón internacional con una racha de 8 triunfos consecutivos en LaLiga y la Liga de Campeones.

Lo cierto es que Bernardo Silva no es el único elemento del centro del campo del Real Madrid que ha generado preocupación durante el actual parón internacional, ya que Aurélien Tchouaméni también sufrió un problema físico que lo obligó a abandonar la concentración de la selección de Francia, después de no poder completar los entrenamientos el pasado martes por sentir dolores en el aductor derecho, la misma zona que ya le había causado problemas durante el Mundial que se disputó el pasado verano.

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De esta manera, Mourinho se encuentra con que los dos elementos que daban a su centro del campo equilibrio y solidez han regresado de las concentraciones de sus selecciones con problemas físicos.

Sport concluyó: «Es un doble golpe para el técnico portugués, que había encontrado en la dupla formada por Bernardo Silva y Tchouaméni uno de los secretos del buen nivel que ofrece el Real Madrid últimamente, pero que ahora queda a la espera de la evolución del estado físico de los jugadores antes de que se reanuden las competiciones».