Un informe periodístico reveló las primeras palabras del seleccionador de Portugal, Jorge Jesus, tras el comunicado oficial emitido por el capitán del equipo, Cristiano Ronaldo, en las últimas horas.

Cristiano Ronaldo, capitán de la selección de Portugal, rompió su silencio sobre su crisis con el seleccionador de su país, ya que emitió un comunicado oficial este martes, en el que explicó las razones del conflicto que mantiene con su entrenador.

Ronaldo atacó a Jesus, asegurando que había incumplido su promesa dos veces, lo que le llevó a abandonar la concentración.

Por su parte, el diario "A Bola" señaló que Jesus se encontraba este martes en la ciudad de Leiria para ver a la selección sub-21 de Portugal, que venció a la República Checa por 2-0.

Nada más regresar a su casa en Aroeira, un equipo del canal CMTV lo abordó a su llegada y lo interrogó sobre el comunicado de Cristiano Ronaldo.

Jesus respondió que aún no había tenido la oportunidad de leer el comunicado del capitán de Portugal, pero que sabía de su publicación.

Y dijo: "Estaba en Leiria viendo el partido de la selección sub-21. Leeré el comunicado ahora, y no tengo nada que decir".

El diario portugués aseguró que se espera la publicación de otros comunicados próximamente sobre la crisis, sin aclarar la identidad de quién los emitirá.