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Kenneth Perez está profundamente impresionado con Thijs Kraaijeveld, como dejó claro el domingo por la noche en Dit was het Weekend, de ESPN. El defensa de 19 años del Feyenoord firmó una excelente actuación en el Clásico ante el Ajax (1-1) y sorprendió muy gratamente al analista danés.

Giovanni van Bronckhorst apostó por Kraaijeveld ante el conjunto de Ámsterdam, mientras que Tsuyoshi Watanabe, que se recupera de una lesión en el pie, empezó en el banquillo. El joven defensa respondió a la confianza de su entrenador con una excelente actuación.

«Disfruté viendo a Kraaijeveld», comienza Perez. «No esperaba nada de él. Pensaba que iba a tener un problema serio ante Tolu Arokodare, pero Kraaijeveld estuvo formidable».

Perez destaca, sobre todo, la madurez con la que el adolescente se desenvolvió en el Clásico. «Tiene 19 años y, si no me equivoco, se ha formado en el propio club. Jugó con esa convicción que tanto gusta ver en un defensa central».

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«Nada de dudas. Intervino cuando tenía que hacerlo, entró al duelo cuando tocaba y lo retrasó cuando fue necesario», prosigue Perez.

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Con imágenes del partido, el danés señala las cualidades de Kraaijeveld en la salida de balón. «Estos pases son una maravilla. Así superas líneas y haces avanzar el juego».

Al mismo tiempo, Perez pide prudencia con el futbolista de 19 años del Feyenoord. «Antes de que preguntéis si es una opción para la selección de Países Bajos: mucha calma», añade enseguida el analista con una sonrisa.

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«¿Es una opción para la selección sub-21 de Países Bajos?», pregunta entonces Kees Kwakman. A Perez le parece una buena opción y después surge también el debate sobre si Kraaijeveld debe conservar su puesto de titular en el Feyenoord.

En ese contexto también se aborda la situación de Watanabe. «Solo puedes alinear a Watanabe si pones a su lado a alguien que le dé indicaciones. Entonces Watanabe sí es un defensa bueno y útil, porque de verdad sabe defender», afirma Perez.

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El analista se pregunta, eso sí, si Kraaijeveld, a su corta edad, ya es capaz de guiar a su compañero japonés. «Kraaijeveld tiene 19 años y también está ocupado con lo suyo, así que no sé cómo se le da dar indicaciones. Pero, en el aspecto defensivo, creo que Watanabe es un buen defensa».