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Hussein Hamdy
Traducido por

¿Resolverá la crisis? Un impulso importante para Flick antes del duelo ante el Atlético de Madrid

H. Flick
A. Christensen
Barcelona vs Aston Villa
Barcelona
Aston Villa
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Atlético Madrid vs Barcelona
Atlético Madrid
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Una decisión médica resuelve la participación

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Hansi Flick, el director técnico del Barcelona, recibió buenas noticias durante la sesión de entrenamiento del equipo, tras la victoria sobre el Deportivo Alavés en el estadio Spotify Camp Nou, después de que Andreas Christensen volviera a entrenar con el grupo, en un paso importante dentro de su programa de recuperación de la lesión muscular que sufrió en el recto anterior de los músculos del muslo izquierdo.

Según el diario español "Sport", el defensa danés se lesionó el pasado 19 de septiembre, durante el enfrentamiento del Barcelona ante el Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán, antes de regresar parcialmente a los entrenamientos grupales, tras mes y medio de su ingreso en la lista de lesionados.

Christensen participó en una parte de los entrenamientos de readaptación del Barcelona, mientras que los jugadores que disputaron el partido ante el Alavés en el once titular se ausentaron de la sesión en el césped del estadio Camp Tito Vilanova, dentro de la Ciudad Deportiva Joan Gamper, donde se limitaron a realizar trabajos de recuperación en el gimnasio, mientras que el trabajo con balón quedó reservado a los jugadores que disputaron menos minutos.

La sesión de entrenamiento contó también con la participación del cuarteto juvenil del Barcelona Atlètic, Álex Campos, Guillem Víctor, Ibrahima Toncara y Hamza Abdelkarim, después de que ya se hubieran incorporado a la lista del equipo en el último partido, sin que ninguno de ellos tuviera oportunidad de participar.

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Está por ver si los cuatro jugadores mantendrán sus puestos en la lista del Barcelona para el enfrentamiento ante el Aston Villa, previsto para el próximo martes, en la competición de la Liga de Campeones de Europa en el estadio del conjunto catalán.

Por el contrario, las opciones de Christensen de obtener el alta médica antes del enfrentamiento europeo parecen muy escasas, salvo que ocurra una gran sorpresa, ya que el Barcelona solo disputará una sesión de entrenamiento completa como preparación para el duelo ante el equipo inglés, además de que la ausencia del defensa danés de los terrenos de juego durante varias semanas hace que su puesta a punto para disputar un partido exigente pasado mañana sea algo muy complicado.

En función de la evolución del estado de Christensen durante el próximo periodo, sus opciones de incorporarse a la lista del Barcelona para el enfrentamiento ante el Atlético de Madrid en el estadio Riyadh Air Metropolitano en la Liga española serán grandes.

Flick ya había hablado de la crisis de lesiones que golpea la línea defensiva del Barcelona, tras la amplia victoria sobre el Alavés, al afirmar: "Todavía no sabemos cuándo volverán, pero estamos trabajando en ello. Su evolución es buena, aunque nuestra situación no es ideal. Tendremos que resistir durante los próximos dos partidos, y espero que vuelva uno o dos jugadores. No queremos arriesgar, y después tendremos un periodo de dos semanas para recuperar a los jugadores. Veremos cómo gestionamos la situación, pues necesitamos a todos nuestros jugadores hasta el final de la temporada".

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