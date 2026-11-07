El Ajax logró el jueves por la noche una contundente victoria por 1-6 ante el FC Midtjylland. La convincente actuación del equipo de Ámsterdam tampoco pasó desapercibida para René van der Gijp, según contó en Vandaag Inside.

«No se marcan seis goles así como así», comienza Van der Gijp. «Puedes decir que el rival juega con diez, pero entonces ya no hace falta jugar al fútbol. También pueden ponerse todos junto a su propia área. Que lo intenten».

Van der Gijp elogia la forma en que el Ajax siguió mostrándose hasta el último minuto en Dinamarca. Su juego lo convenció hasta el punto de pensar que el club está recuperándose.

«He visto jugar al Ajax varias veces últimamente, también en casa, y está claramente en vías de recuperación. Está volviendo a acercarse. A mí también me gustaría mucho. Que podamos ver hasta la última jornada qué pasa entre tres equipos», dice en referencia a la lucha por el título con el PSV y el Feyenoord.

Ante el Midtjylland, al Ajax sencillamente le salió todo bien. También a Marcos Leonardo, que marcó el sexto gol del equipo de Ámsterdam en los últimos minutos del partido.

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«Quizá ese chico también lo necesitaba», señala Johan Derksen. «¡Estaba contento!», responde Van der Gijp. «Marcó el 1-6, tampoco hace falta alegrarse tanto por eso, ja, ja».

Está claro que el Ajax atraviesa una buena racha. Sin embargo, solo se podrá hacer un balance realmente positivo de las últimas semanas si gana este fin de semana al FC Twente. El partido en el Grolsch Veste comenzará el domingo a las 14:30.