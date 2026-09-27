Regreso esperado: ¿llegará De Jong al Clásico?

Frenkie de Jong se acerca a su regreso a los entrenamientos grupales con el Barcelona, ya que se espera que comience a trabajar con los jugadores no internacionales el 5 de octubre, para después unirse al grupo que incluye a los internacionales el 8 de octubre.

Con el apretado calendario que le espera al Barcelona y al equipo de Hansi Flick, que ha arrancado la temporada a máxima velocidad, De Jong tendrá que recuperar el ritmo competitivo y ganar la fuerza física necesaria antes de que el técnico le dé luz verde para volver a los partidos.

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El internacional neerlandés, de 29 años, entra en la última fase del tratamiento conservador que eligió para tratar la rotura del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, la lesión que sufrió durante el Mundial.

Pero el regreso a los entrenamientos con sus compañeros, dentro de una semana, no significa que su participación en los partidos esté cerca; más bien lo contrario es lo esperado, ya que es normal que necesite dos o tres semanas adicionales de preparación antes de que Flick considere que el momento es adecuado para su vuelta, a condición de que no aparezca ningún dolor ni se produzca una recaída.

Además, la sucesión de partidos importantes que tiene por delante el Barcelona no deja mucho margen a De Jong para entrenar durante periodos prolongados con sus compañeros y a ritmo alto, algo que podría afectar al momento de su regreso, según el diario catalán Mundo Deportivo.

Su situación de cara al Clásico

Lo lógico es que De Jong continúe trabajando en solitario en el Barcelona antes de comenzar a entrenar con sus compañeros el jueves 15 de octubre, tras el regreso del equipo del duelo ante el Galatasaray en Estambul, en el marco de la Liga de Campeones.

El Barça disputará el primer Clásico de esta temporada ante el Real Madrid el domingo 25 de octubre. El cuerpo técnico del conjunto catalán considera que la participación de De Jong antes del duelo ante el conjunto merengue parece difícil, mientras que sí podría ser posible incluir su nombre en la lista del partido, aunque su participación efectiva sigue sin estar clara, a menos que la lesión de alguno de los jugadores obligue al técnico a recurrir a él, según Mundo Deportivo.

El duelo ante el Alavés, el 1 de noviembre, parece una fecha más realista para el regreso de De Jong a los partidos, ya que una semana entera separa ese encuentro del partido ante el Real Madrid, sin que haya otro compromiso durante ese periodo, lo que le da al jugador neerlandés la oportunidad de entrenar a diario con sus compañeros, sin viajes ni sesiones de recuperación que puedan interrumpir su ritmo.



