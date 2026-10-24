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FBL-EUR-C1-ROMA-REAL MADRIDAFP
Andreas Koenigl
Traducido por

¿Regreso a la Premier League? Revelan los planes de futuro de Antonio Rüdiger

Fichajes
Real Madrid
Primera División
Antonio Rüdiger

¿Qué pasará con Antonio Rüdiger este verano? Si se descarta su continuidad en el Real Madrid, al parecer podría plantearse un regreso a la Premier League.

El contrato del exinternacional alemán, que puso fin a su carrera en la selección alemana después del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México, sigue vigente con los blancos hasta 2027, con opción a una temporada más.

Su futuro más allá de esa fecha sigue completamente abierto. Según Sport Bild, Rüdiger quiere ocuparse de planificarlo la próxima primavera. Hasta entonces, toda su atención estará centrada en el equipo de Jose Mourinho.

A las órdenes del portugués, Rüdiger ha alternado últimamente el banquillo con la titularidad. Aun así, se siente ágil y en forma, y su familia está muy a gusto en la capital española. Fue precisamente Mourinho quien abogó el verano pasado por renovar el contrato de Rüdiger.

Italia, Inglaterra o Arabia Saudí: ¿cuál podría ser el destino de Rüdiger?

Sin embargo, si en invierno se vislumbra que su futuro en Madrid podría complicarse, además de la Premier League también podría ser una opción la liga saudí. En Inglaterra, sobre todo el Tottenham Hotspur estaría interesado en el futbolista de 33 años.

Tras sus etapas en el VfB Stuttgart y la AS Roma, Rüdiger jugó en el FC Chelsea de 2017 a 2022, donde incluso ganó la Liga de Campeones en 2021 con Thomas Tuchel. Volver a Londres podría resultarle atractivo, ya que sus dos hijos también nacieron allí.

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