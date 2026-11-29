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Hansi Flick ya no es solo un entrenador de éxito que guía al Barcelona en la recuperación de su prestigio a nivel nacional: ahora escribe su nombre con letras destacadas en los registros de LaLiga, por delante de técnicos de la talla de Pep Guardiola y José Mourinho, tras firmar un arranque excepcional que ningún otro entrenador había alcanzado en la historia de la competición.

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El técnico alemán prolongó su gran momento con el conjunto catalán al conducirlo a una goleada por 5-1 sobre el Deportivo de La Coruña este domingo por la noche en Riazor, en la decimocuarta jornada de LaLiga, en un partido que volvió a confirmar el poderío ofensivo del Barcelona bajo su mando.

La manita del Barcelona no fue solo una victoria más que suma tres puntos a su casillero, sino que trajo consigo una hazaña histórica para su entrenador, que logró superar a la élite de los técnicos más destacados que han dejado huella en los campos españoles, con Guardiola y Mourinho a la cabeza.

Según la cuenta especializada en estadísticas "Mister Chip", Hansi Flick ha sumado 72 victorias en sus primeros 90 partidos en LaLiga, lo que le convierte en el entrenador con más triunfos en esta etapa de su trayectoria en la competición, por delante de todos los nombres que le precedieron en la historia del campeonato.

El logro sitúa al técnico alemán en lo más alto de una lista excepcional, tras superar la marca de Pep Guardiola, exentrenador del Barcelona, y de José Mourinho, extécnico del Real Madrid, que sumaron 70 victorias cada uno en sus primeros 90 partidos en la competición.

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El italiano Carlo Ancelotti, exentrenador del Real Madrid, ocupa el cuarto puesto con 67 victorias, seguido del francés Zinedine Zidane, que logró 66 triunfos en sus primeros 90 partidos en LaLiga.

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Estas cifras reflejan la magnitud del impacto de Flick desde su llegada al Barcelona y su capacidad para lograr resultados excepcionales a un ritmo superior al de etapas de enorme éxito, tanto en el conjunto catalán como en su eterno rival, el Real Madrid.

Entrenadores con más victorias en sus primeros 90 partidos en LaLiga:

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- 72 victorias: Hansi Flick (Barcelona).

- 70 victorias: Pep Guardiola (Barcelona).

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- 70 victorias: José Mourinho (Real Madrid).

- 67 victorias: Carlo Ancelotti (Real Madrid).

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- 66 victorias: Zinedine Zidane (Real Madrid).

El Barcelona aprovecha el tropiezo del Real Madrid y amplía su ventaja

En lo colectivo, la goleada al Deportivo de La Coruña llegó en el momento perfecto para el Barcelona, que aprovechó el tropiezo del Real Madrid ante el Alavés para reforzar su liderato en LaLiga y asestar un nuevo golpe a sus rivales en la carrera por el título.

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Con esta victoria, el conjunto catalán aumentó su cuenta y sigue en lo más alto, con 5 puntos de ventaja sobre el Atlético de Madrid antes del esperado duelo entre ambos del miércoles, que supone una prueba importante para las aspiraciones de los hombres de Flick de seguir distanciándose en cabeza.

El resultado da al Barcelona un impulso anímico extra, después de que el equipo mostrara una fuerte personalidad ofensiva y una clara capacidad para sacar partido de los tropiezos de sus rivales, en un momento en el que la lucha por el título parece abierta a múltiples desenlaces.

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Por su parte, se agravan los problemas del Deportivo de La Coruña, estancado en la decimotercera posición tras sumar una sola victoria en sus últimos nueve partidos de LaLiga, y que sigue alejándose de los resultados que esperaba conseguir.

Entre una nueva manita y un récord histórico en solitario, Flick sigue consolidando su posición en el Barcelona tras superar en los registros de LaLiga a entrenadores que dejaron una huella imborrable, y su próximo reto será convertir este arranque excepcional en títulos que devuelvan al conjunto catalán a la cima del fútbol español y europeo.