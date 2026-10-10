La estrella marroquí Achraf Hakimi logró un récord histórico tras ser titular ante el Le Mans, este sábado, en el partido de la sexta jornada de la Ligue 1.

Hakimi se convirtió en el lateral extranjero con más participaciones en la historia del club parisino en partidos oficiales, superando al exjugador del equipo, el brasileño Maxwell.









Según los datos de la cuenta Stats du Foot en la plataforma X, las participaciones oficiales de Hakimi con el Paris Saint-Germain alcanzaron esta noche los 215 partidos, rompiendo así el récord que ostentaba Maxwell, quien disputó 214 partidos oficiales con el club parisino.









El Paris Saint-Germain ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Ligue 1 con 8 puntos, cosechados en dos victorias y un empate, mientras que ha encajado una derrota.

Durante su trayectoria con el Paris Saint-Germain, que comenzó en el verano de 2021, cuando llegó al equipo francés procedente del Inter de Milán, Achraf Hakimi ha marcado 28 goles, además de dar 44 asistencias, según los datos del sitio Transfermarkt.