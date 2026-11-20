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El Barcelona ha recibido noticias poco tranquilizadoras sobre el estado de su defensa danés Andreas Christensen, después de que el club anunciara que sufre una lesión muscular leve, lo que deja en el aire su participación en el próximo duelo ante el Villarreal.

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Christensen ya había tenido dificultades para dejar atrás sus problemas físicos y, tras su regreso a los terrenos de juego, el diario español Sport desveló este viernes, en exclusiva, que no había participado en el entrenamiento grupal del equipo por sentir algunas molestias físicas.

Horas después de la publicación de la información, el FC Barcelona emitió un parte médico en el que confirmó lo adelantado por el periódico sobre el estado físico del defensa danés.

El comunicado oficial señala: «El jugador del primer equipo Andreas Christensen sufre molestias leves en el sóleo de la pierna izquierda. Es duda para el próximo partido y su recuperación dependerá de su evolución».

En consecuencia, la participación de Christensen en el duelo ante el Villarreal, previsto para el próximo domingo, está en serio entredicho, ya que no está claro cuándo se recuperará de la lesión.

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El conjunto catalán completará mañana sábado su último entrenamiento antes de recibir al Submarino Amarillo, y el técnico Hansi Flick comparecerá en rueda de prensa para hablar del esperado encuentro.

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La defensa del Barcelona afronta retos cada vez mayores esta temporada, ante las dificultades que ha tenido Hansi Flick para mantener la estabilidad en la línea defensiva, después de que las bajas continuas le obligaran a cambiar sus planes tácticos y a recurrir a soluciones poco convencionales en algunos partidos.

A principios de este mes de noviembre, varios informes de prensa pusieron el foco en los cambios en las opciones defensivas de Flick, explicando que el técnico alemán se veía obligado a gestionar una lista reducida de defensas, después de que la dirección deportiva aceptara afrontar la temporada con solo ocho jugadores en la línea defensiva: Jules Koundé, Eric García, Pau Cubarsí, Andreas Christensen, Gerard Martín, João Cancelo, Alejandro Balde y Xavi Espart.

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Las dificultades no se limitaron al número de alternativas disponibles, sino que el cuerpo técnico se vio obligado a recurrir a jugadores en posiciones poco habituales, algo que quedó patente en el duelo ante el Deportivo Alavés, cuando Flick situó a Frenkie de Jong como central, mientras que Brian Fariñas ocupó el lateral derecho, en un intento por mantener el equilibrio defensivo del equipo.

En este contexto, el técnico alemán no ocultó su malestar por la situación que atraviesa su equipo y aseguró que lidiar con la ausencia de cuatro jugadores a la vez supone un reto difícil, sobre todo si se tiene en cuenta el nivel de los futbolistas de los que se ve privado el equipo.

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Flick también se mostró dispuesto a utilizar a algunos jugadores en posiciones distintas y puso como ejemplo la disposición de De Jong a jugar como central, lo que refleja la flexibilidad que necesita el cuerpo técnico para superar esta etapa.