Las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, en las que comparó los métodos de gestión del Real Madrid con los que empleó Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi, provocaron una amplia reacción en los medios de comunicación internacionales, con peticiones de su salida del cargo.

Según la página oficial del Real Madrid, el eco de las palabras de Tebas se extendió a varios medios internacionales, y las reacciones más duras llegaron desde Alemania, después de que la revista alemana especializada en fútbol "Kicker" adoptara una postura clara sobre el asunto.

La revista señaló: "Es una ofensa a las víctimas. Tebas debe dimitir. Ha cruzado la línea de forma irreparable. Y, dado el contexto histórico de este asunto, solo hay una conclusión posible", en un comentario firmado por Thomas Böker.

En la misma línea, otros medios internacionales pusieron el foco en las declaraciones del presidente de LaLiga, expresando posturas diversas sobre la crisis.

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Blick

"Javier Tebas ha abandonado por completo el tono diplomático que se espera del presidente de una de las ligas más importantes de Europa".

L'Équipe

"El Real Madrid exige la dimisión de Javier Tebas, tras sus comentarios en los que comparó la forma de trabajar de Real Madrid Televisión con la propaganda nazi que empleó Goebbels".

La Gazzetta dello Sport

"¡Choque en LaLiga! Polémica encendida en España tras el ataque del presidente de la liga. Real Madrid: exigimos su dimisión inmediata".

The Guardian

"Javier Tebas lanzó el viernes un ataque contra el Real Madrid a través de las redes sociales, con un extenso mensaje en el que comparó los intentos del club de minar la credibilidad de los árbitros con los métodos de propaganda que empleó la Alemania nazi".

Goal

"El Real Madrid ha vuelto a chocar con Javier Tebas, presidente de LaLiga, y además exige su dimisión. Y ello después de una comparación en gran medida desafortunada".

BBC

"El Real Madrid exigió la dimisión inmediata del presidente de LaLiga, Javier Tebas, después de que este comparara la gestión del club con Joseph Goebbels, responsable de la propaganda del régimen nazi".

Reuters

"El Real Madrid exigió el viernes la dimisión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, después de que este comparara el discurso procedente de la dirección del club con los métodos de propaganda que empleó el partido nazi en Alemania".

ESPN

"El Real Madrid renovó su exigencia de la marcha de Javier Tebas, presidente de LaLiga, después de que este acusara a Real Madrid Televisión de seguir mecanismos propagandísticos empleados por Goebbels".

Olé

"El conflicto entre el Real Madrid y Javier Tebas ha alcanzado su punto álgido. Desde hace mucho tiempo, el club y el presidente de LaLiga intercambian críticas y acusaciones, pero la indignación estalló en la capital española después de que Tebas, que ocupa también el cargo de vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol, comparara la línea mediática del club blanco con los métodos de propaganda del régimen nazi".