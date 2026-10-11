La expulsión de Vinicius Junior ante el Villarreal encendió una nueva ola de polémica dentro del Real Madrid, después de que allegados a la estrella brasileña expresaran su descontento con la decisión arbitral, recordando un episodio anterior que había suscitado dudas sobre la coherencia de las decisiones.

Según el portal francés "Foot Mercato", citando al diario español "Marca", familiares y amigos de Vinicius comentaron el incidente en el que el jugador tiró del pelo a Nathan Saliba, lo que provocó la anulación de su gol y la exhibición de la tarjeta roja.

Pese a que uno de los allegados al dueño de la camiseta número 7 reconoció que las reglas podrían justificar la decisión del árbitro, se preguntó por la coherencia de su aplicación, afirmando: "La regla es justa, pero ¿olvidaron lo que pasó ante el Valencia?".

Esta declaración refleja un sentimiento de injusticia en los pasillos del club blanco, en medio de las crecientes críticas sobre los criterios arbitrales en LaLiga.

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La delicadeza de la situación aumenta ante la posibilidad de una sanción a Vinicius, lo que podría amenazar su participación en el esperado Clásico frente al Barcelona, de modo que el episodio de su expulsión sigue siendo foco de polémica en el Real Madrid y en los medios de comunicación españoles.