El FC Barcelona ha vivido, en las últimas horas, al ritmo de intensos movimientos, después de cerrar los fichajes de Joao Cancelo y Rodri, dos operaciones que obligaron a la directiva a acelerar la planificación de la nueva temporada.

Y mientras la afición del Barcelona celebra dos fichajes de gran calibre, Aymeric Laporte, defensa del Athletic de Bilbao, ha llamado la atención con un gesto que no pasó desapercibido.

El diario Sport informó de que Laporte dio un "me gusta" en Instagram a una publicación del experto en mercado de fichajes Fabrizio Romano relativa al traspaso de Cancelo y Rodri al Barcelona.

Esta interacción no confirma la existencia de negociación alguna, pero ha vuelto a encender las especulaciones sobre el futuro del defensa internacional español y ha ligado de nuevo su nombre a una posible incorporación al Barcelona.

El interés del Barcelona por hacerse con Laporte quizá no sea nuevo, pues el zurdo, de 32 años, fue una de las grandes estrellas de España durante el Mundial 2026 y formó, junto a Pau Cubarsí, una pareja defensiva que resultó decisiva en la coronación de la Roja.

Y precisamente esa relación llamó la atención del Barcelona, ya que el club catalán busca un defensa zurdo con experiencia, capaz de aportar competencia, veteranía y liderazgo al eje de la zaga, y las características de Laporte encajan con los criterios que fija Deco.

Pero la operación no es tan sencilla como apuntaron algunos informes iniciales, pues en las primeras semanas del mercado de fichajes se difundió que Laporte tendría una cláusula de rescisión cercana a los 15 millones de euros.

El Athletic de Bilbao se apresuró a desmentir esa cifra, aclarando que no tiene intención de facilitar la salida de uno de sus jugadores importantes.