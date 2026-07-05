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Norway v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Rápido como el viento... Haaland deja en evidencia a Vinícius y a las estrellas de Brasil

Brazil vs Noruega
Brazil
Noruega
World Cup
E. Haaland
Vinicius Junior
Brasil
Noruega
EE. UU.

A pocas horas del duelo Brasil-Noruega en octavos del Mundial 2026, las estadísticas muestran una ventaja europea que pone a prueba la defensa de la «Seleção».

Según un informe de la FIFA, el noruego Erling Haaland fue el más rápido del torneo al alcanzar 36,5 km/h contra Irak, su mejor marca en este Mundial, según Globo.

Además, alcanzó 35,2 km/h ante Senegal y 31,4 km/h contra Costa de Marfil, aunque no jugó frente a Francia.

Ningún brasileño superó esa marca: Danilo fue el más rápido con 34,2 km/h ante Escocia, aún 2 km/h por debajo del noruego.

Vinicius Junior (34,1 km/h ante Marruecos), Marquinhos (33,8 km/h ante Japón) y Raphinha (33,3 km/h ante Haití) completan la lista brasileña.

World Cup
Brazil crest
Brazil
BRA
Noruega crest
Noruega
NOR

Estos datos añaden un aliciente más al duelo de este domingo en Nueva York, cuyo ganador se medirá en cuartos al vencedor del Inglaterra-México.

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