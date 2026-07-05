Rápido como el viento... Haaland deja en evidencia a Vinícius y a las estrellas de Brasil

A pocas horas del duelo Brasil-Noruega en octavos del Mundial 2026, las estadísticas muestran una ventaja europea que pone a prueba la defensa de la «Seleção».

Según un informe de la FIFA, el noruego Erling Haaland fue el más rápido del torneo al alcanzar 36,5 km/h contra Irak, su mejor marca en este Mundial, según Globo.

Además, alcanzó 35,2 km/h ante Senegal y 31,4 km/h contra Costa de Marfil, aunque no jugó frente a Francia.

Ningún brasileño superó esa marca: Danilo fue el más rápido con 34,2 km/h ante Escocia, aún 2 km/h por debajo del noruego.

Vinicius Junior (34,1 km/h ante Marruecos), Marquinhos (33,8 km/h ante Japón) y Raphinha (33,3 km/h ante Haití) completan la lista brasileña.

Estos datos añaden un aliciente más al duelo de este domingo en Nueva York, cuyo ganador se medirá en cuartos al vencedor del Inglaterra-México.

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