Compartir Sigue a GOAL en Google

Raphinha, capitán del Barcelona, desempeñó un papel clave en el segundo gol de su equipo ante el Villarreal, en un partido que terminó con una emocionante remontada del conjunto catalán. El astro brasileño realizó un esfuerzo excepcional al inicio de la jugada, pese a que su nombre no figuró entre los goleadores ni entre los asistentes.

Anuncios

El Barcelona logró darle la vuelta a un 0-2 ante el Villarreal para imponerse por 3-2 este domingo en el Camp Nou, después de que los locales se adelantaran pronto por medio de Tajon Buchanan y Tani Oluwaseyi. El conjunto catalán inició su reacción en la segunda parte con un gol de Gerard Martín, Fermín López firmó después el empate y la remontada se completó con un gol en propia puerta de Pau Navarro.

Aunque Fermín López marcó el segundo gol del Barcelona a pase de Lamine Yamal, el inicio de la jugada dejó una acción importante de Raphinha, que demostró su enorme valor dentro del equipo, no solo por sus cualidades ofensivas, sino también por su espíritu combativo y su disposición a replegarse a zonas defensivas para ayudar a sus compañeros, según informó el diario «Marca».

La acción se produjo después de que Pedri perdiera el balón en el centro del campo, lo que brindó al Villarreal la oportunidad de lanzar un contraataque rápido aprovechando los espacios que se abrieron en la defensa del Barcelona. Sin embargo, Raphinha intervino con gran rapidez y decidió volver a toda velocidad para frenar el peligro rival antes de que llegara a zonas de amenaza.

El capitán del Barcelona mostró una gran rapidez para resolver la situación: superó a varios jugadores del Villarreal y consiguió recuperar el balón cerca del banderín de córner, con lo que cortó el contragolpe rival y dio a su equipo una nueva oportunidad para pasar de la defensa al ataque.

Anuncios Anuncios

Pero el papel de Raphinha no terminó con la recuperación. El brasileño siguió avanzando y participó en la construcción de un rápido contraataque azulgrana, moviendo el balón con sus compañeros de forma que el equipo pudo progresar hacia el área del Villarreal, antes de cederlo finalmente a Lamine Yamal, que fabricó el gol.

Related Topics

Primera División Partidos Levante vs Elche Sky Sports

Lamine Yamal envió su pase a Fermín López, que no dudó en aprovechar la ocasión y mandó el balón al fondo de la red para firmar el segundo gol del Barcelona, en una jugada que reflejó el trabajo colectivo del equipo y demostró que los ataques exitosos no siempre nacen del jugador que da el último toque o el pase decisivo.

La acción puso de relieve el papel de liderazgo que desempeña Raphinha en el Barcelona, después de que el entrenador Hansi Flick lo eligiera capitán del equipo al comienzo de la temporada. La decisión llegó en un periodo marcado por algunos cambios y ausencias importantes en el vestuario, y el brasileño asumió la responsabilidad de liderar a sus compañeros dentro y fuera del campo.

Anuncios

La elección de Raphinha para lucir el brazalete estuvo ligada a su peso en el vestuario, ya que sus compañeros conocen bien su influencia en el equipo, incluso desde antes de recibir oficialmente la capitanía. Así se ha visto en numerosas situaciones en las que asumió la responsabilidad de motivar a los jugadores y luchar por el equipo.

El brasileño ha demostrado durante la presente temporada que merece la confianza de Flick, ya que se ha convertido en una de las piezas más destacadas para el técnico alemán gracias a su capacidad para influir en ataque, además del gran esfuerzo físico que realiza en la presión, la recuperación del balón y la ayuda a la línea defensiva.

Anuncios

La jugada del segundo gol ante el Villarreal refleja con claridad esa personalidad de líder. Raphinha no se limitó a observar el contraataque rival ni a esperar la intervención de sus compañeros, sino que recorrió una larga distancia hacia atrás para recuperar el balón y después siguió corriendo para participar en el ataque que terminó en un gol importante para el Barcelona.

Mientras los focos se los llevaron Fermín López, autor del gol, y Lamine Yamal, autor de la asistencia, lo que hizo Raphinha al inicio de la jugada también merece elogios, ya que su intervención fue el punto de inflexión que dio al Barcelona la oportunidad de marcar el segundo gol y seguir con su remontada ante el Villarreal.