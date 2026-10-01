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Rafael van der VaartNOS
Sam Vreeswijk
Traducido por

Rafael van der Vaart: «No me gustó nada, pero sigue dando pasos adelante»

Grecia vs Holanda
Grecia
Holanda
UEFA Nations League A
V. Pavlidis

Rafael van der Vaart está impresionado con la evolución de Vangelis Pavlidis. Cuando el delantero, ahora de 27 años, jugaba hace un tiempo en el Willem II, Van der Vaart no esperaba que Pavlidis se convirtiera en un delantero de primer nivel.

Pavlidis jugó en Países Bajos de 2019 a 2024. Primero en el Willem II y después en el AZ. Hace dos años dejó el club de Alkmaar rumbo al Benfica por dieciocho millones de euros.

En el club portugués, Pavlidis está rindiendo a un gran nivel. En los 123 partidos oficiales que ha disputado hasta ahora con el Benfica, Pavlidis ha firmado 74 goles y 22 asistencias.

Este jueves por la noche se enfrentará a Países Bajos con la selección griega en la Nations League. Por eso, la evolución de Pavlidis se analiza en la NOS.

«Un buen jugador», opina Wim Kieft. «Siempre me ha parecido un buen jugador. Pero en ese momento nunca esperaba que fuera a ser tan bueno en el Benfica y que marcara tantísimos goles.»

UEFA Nations League A
Grecia crest
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«Un futbolista precioso. Siempre tiene el balón controlado, puede girarse en espacios cortos y es una referencia fantástica. Siempre me ha parecido muy bueno.»

Van der Vaart se muestra de otra opinión. «A mí no me gustaba nada. Pero Pierre (van Hooijdonk, n. de la r.) siempre me decía que era muy bueno. Y Pierre ha tenido una barbaridad de razón. Fue dando un paso más cada vez. Ahora también otra vez.»

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