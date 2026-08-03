En un giro acelerado que podría encender el mercado de fichajes veraniego, el extremo francés Moussa Diaby ha definido su postura final sobre su futuro e informó a la dirección del Inter de Milán de su total conformidad para vestir la camiseta del Nerazzurri la próxima temporada, pidiéndoles cerrar el acuerdo con su club actual, el Al-Ittihad saudí.

El diario italiano «La Gazzetta dello Sport» reveló que Diaby contactó de forma directa con los responsables del Inter durante las últimas horas y les confirmó su deseo explícito de regresar al continente europeo a través de la puerta de San Siro, con la condición de alcanzar un entendimiento económico con la directiva del Al-Ittihad para completar la operación.

Según el diario de amplia difusión, Diaby ya no contempla continuar en la liga saudí entre sus planes y presiona con fuerza para marcharse este verano.

El jugador, de 26 años, considera que el proyecto deportivo del Inter y competir en la Liga de Campeones es la opción más adecuada para su próxima etapa.

Actualmente se desarrollan negociaciones oficiales entre las directivas del Inter y del Al-Ittihad, en medio de un gran hermetismo sobre las cifras económicas requeridas, y el club italiano espera aprovechar el deseo del jugador para reducir las exigencias del club saudí, que había incorporado a Diaby en una operación enorme hace no mucho tiempo.

Diaby es uno de los objetivos principales del Inter para reforzar la posición de extremo, en vista de que el técnico busca potenciar las opciones ofensivas antes del comienzo de la temporada.

Las fuentes señalan que la conformidad del jugador supone el 50% de la operación, mientras que la resolución final queda supeditada a la capacidad del Inter para convencer al Al-Ittihad de desprenderse de su estrella.

Hasta el momento no se ha emitido ningún comentario oficial por parte del Al-Ittihad, si bien la clara decisión de Diaby coloca al club saudí ante una gran presión, entre aferrarse al jugador o aceptar su marcha y obtener un beneficio económico antes del cierre de la ventana de fichajes.