Quien no tenga fuerza para seguir, que avise

Una cosa es jugar bonito y otra es jugar bien. El Atleti, que no jugaba para contentar oídos sino para levantar títulos, salió campeón porque jugaba bien, dominaba las áreas, tenía contundencia, jugadores con la confianza por las nubes y un sistema defensivo a prueba de bombas. Hoy el Atleti ni ataca ni defiende, confunde jugar bonito con jugar bien, no tiene pegada en el área rival, ha encajado 20 goles en 17 partidos, ha sufrido 16 lesiones - 15 musculares- en 17 encuentros y ha pasado de ser un búnker en defensa a ser Cortylandia cada vez que se pasea un balón por el área. La crisis es indisimulable. Está a 14 puntos del líder, renquea en el Metropolitano y cojea lejos de su feudo. La involución es latente. Era una roca y ahora es un chollo. Era indestructible y ahora es un hospital. Tenía una salud de hierro y ahora está en la UVI. Así es la rosa, así es el cardo, así es el Atleti.





Que Simeone es lo mejor que le ha pasado al Atleti en su historia sólo lo niegan todos los que son felices haciendo el Tour del Bernabéu. Que es el máximo responsable de todo lo que está pasando, tampoco tiene debate. La marea sube, la exigencia es máxima y es el Cholo el que debe hacer lo que siempre ha hecho, liderar. Y por ahora, ni el equipo le está respondiendo, ni él está acertando. Simeone tiene que arremangarse, tomar decisiones impopulares, volver a poner a los que están en forma y dejar bien claro al grupo que el Atleti no espera a nadie. Ya lo dejó caer en Sevilla: “Quien no tenga fuerzas para seguir, que avise”. Un mensaje corto, directo y en vena. Una frase lapidaria, que el propio entrenador, artífice del mejor Atleti de la historia, tiene que aplicarse en primera persona. Profeta de la religión cholista, que es mucho más importante que el entrenador, Simeone tiene que ser consciente de que nadie vive del ayer y que si su lema consiste en creer, él es el primero que tiene que demostrar que cree más que nadie. Con hechos.





Del grupo hay bastante que decir. Está obligado a dar un paso al frente. A sacar toda esa rabia contenida y esa bilis amarga en forma de frustración. Hay que aislarse, ser maduro, tener autocrítica, encerrarse entre cuatro paredes, decirse todas las cosas que se tengan que decir a la cara, unirse de una vez por todas y dejarse de historias para no dormir. El entrenador tiene crédito y los jugadores, también. Se lo han ganado. Y más allá de la crítica, que debe existir y es legítima, el aficionado del Atleti, el que sabe de dónde venía este equipo y aún recuerda los años de plomo, tiene espaldas anchas para aguantar este bucle de derrota e impotencia. Para lo que no tiene estómago es para seguir viendo un equipo instalado en la duda, que no aprende de sus errores, que no reacciona y que es incapaz de creer, trabajar y competir, que eran sus verbos favoritos antes del verano. O el Atleti vuelve al camino del que jamás se debió apartar, o el asunto acabará peor que mal. El que avisa no es traidor. El roto mental está ahí y el calendario, también. Atleti, camina o revienta.





El aficionado está harto. Tiene motivos. El equipo está a años luz de lo que puede ser y ni Simeone ni el vestuario están teniendo respuesta para los desafíos pendientes y el grupo sigue suicidándose partido a partido, incapaz de superar los obstáculos que él mismo se pone. Línea por línea. El portero, que espabile. La defensa, de una vez por todas, que se ponga las pilas. El centro del campo, que reaccione porque falta hace. La delantera, que se enfade menos y marque más. El entrenador, que esté a la altura del líder que ha demostrado ser, porque el grupo le necesita. Y de propina, el tema que será un filón de oro para los basureros mediáticos: João Félix. Es, de lejos, el jugador más técnico del equipo. Y es, de lejos, el futbolista que más dinero ha costado al club y el que está obligado a marcar las diferencias. ¿Qué pasa con este chico? Sencillo. Ni el entrenador confía en él, ni él está haciendo ver al entrenador que se equivoca. El jugador quiere una confianza que no tiene y el técnico necesita unos hechos que el jugador no concreta. A Simeone hay que exigirle que saque lo mejor del jugador y que le de lo que otros están teniendo: oportunidades, espacio, confianza y peso. A João hay que pedirle que decida partidos y no se limite a hacer tres jugadas, que no se deje intimidar por tres patadas, que tenga personalidad y que mejore su actitud. O jugador y entrenador se entienden o ambos fracasarán.

Por lo demás, lo del Atleti, como la vida y como el fútbol, es un estado de ánimo. Se sufre, pero tiene cura. Hay que encerrarse entre cuatro paredes, mirarse a los ojitos, escuchar algunas verdades incómodas, hacer autocrítica y unirse de una vez por todas. El resto no sirve. El Atleti es un amor del que sus hinchas jamás reniegan. Pero hay que corresponder ese amor y cuidarlo. Día a día, partido a partido. Porque el amor también se rompe. Y a veces, de tanto usarlo. En efecto: quien no tenga fuerzas para seguir, que avise.