El portugués José Mourinho, director técnico del Real Madrid, acaparó las miradas durante el partido de su equipo ante el Schalke en Alemania, pero esta vez lejos de la alineación o los planteamientos tácticos, después de aparecer en el banquillo con un aspecto diferente que llamó la atención de los aficionados y los seguidores.

El diario español "Mundo Deportivo" señaló que Mourinho apareció durante el partido con una lesión evidente debajo del ojo, que tenía el aspecto de un moratón negro, algo que atrajo la atención de las cámaras de televisión, que enfocaron al técnico portugués durante el transcurso del encuentro, y que suscitó interrogantes sobre el motivo de su aparición.

La imagen en la que apareció Mourinho no ofreció ninguna explicación clara sobre la naturaleza de la lesión ni sobre cómo se la había hecho, por lo que el misterioso moratón se mantuvo como una de las tomas más destacadas que acapararon el interés durante el partido, junto a los sucesos que vivió el encuentro dentro del terreno de juego.

El aspecto de Mourinho se convirtió rápidamente en tema de conversación entre los seguidores, sobre todo porque el técnico portugués acostumbraba a ser el centro de atención por sus decisiones tácticas y su personalidad polémica, pero su aparición esta vez ante el Schalke atrajo las miradas por un motivo completamente diferente.