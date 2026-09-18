El Real Madrid se prepara para enfrentarse al Atlético de Madrid en el derbi de la capital, el domingo, en medio de un llamativo cambio en el programa del entrenador portugués José Mourinho, quien decidió retrasar su comparecencia ante los medios hasta después del entrenamiento del equipo previsto para la mañana del sábado en Valdebebas.

El Real Madrid entrena a las diez y media de la mañana del sábado, mientras que Mourinho ofrece su rueda de prensa a las tres y media de la tarde, es decir, unas 5 horas después de finalizar la sesión de entrenamiento, un horario inusual en comparación con su programa previo a los partidos anteriores, teniendo en cuenta que el derbi se disputa en el estadio Metropolitano el domingo a las 16:15.

El diario "Sport" señaló que este cambio llama la atención, especialmente porque el intervalo entre el entrenamiento del equipo y la rueda de prensa coincide con la celebración de la final de la Copa Intercontinental sub-20 entre el Real Madrid y el Santiago Wanderers, que arranca al mediodía del sábado en el estadio Santiago Bernabéu.

Claro interés de Mourinho por la cantera

Mourinho ha mostrado, desde su regreso al banquillo del Real Madrid, un interés creciente por seguir a los equipos juveniles, ya que el 5 de septiembre quiso asistir al partido del Castilla ante el Juventud Torremolinos en el estadio Alfredo Di Stéfano, acompañado de varios miembros de su cuerpo técnico, además de dar a numerosos jugadores de la academia la oportunidad de aparecer durante la pretemporada, elogiando su nivel.

El entrenador portugués había hablado con optimismo de los jugadores del Castilla, afirmando: "Me gustan todos los jugadores que recibo del Castilla", en referencia a su interés por incorporar elementos del filial al primer equipo.

Esta política llega en medio de la ausencia de Thiago Pitarch, uno de los jugadores más destacados del equipo juvenil, en la final de la Copa Intercontinental sub-20, después de haber entrado en el círculo de interés de Mourinho para el primer equipo.

Las concentraciones vuelven a primer plano

Mourinho también retomó la idea de reunir a los jugadores antes de los partidos, una política en la que se apoyó de forma reiterada durante su primera etapa con el Real Madrid, especialmente antes de los partidos que se disputaban en el Santiago Bernabéu.

El entrenador portugués había aclarado con anterioridad que el asunto no está necesariamente ligado a pernoctar juntos, sino a la concentración mental y a la preparación para el partido. Y dijo: "Dormir o no dormir depende de la situación".

En una de las ocasiones, durante la preparación del duelo ante el Málaga, el Real Madrid celebró una reunión táctica y los jugadores comieron juntos, antes de que la mayoría regresara a sus casas y retomara su programa al día siguiente, lo que refleja la flexibilidad de Mourinho a la hora de manejar estos detalles.