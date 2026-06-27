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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Abdelmawgood Samir

Traducido por

¿Qué escribió la selección iraní «en rojo» en los vestuarios de Seattle?

Egipto vs Irán
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¿Cuál es el mensaje?

La selección iraní volvió a dejar un mensaje político en el vestuario tras empatar 1-1 con Egipto este sábado. La nota, escrita en inglés, recordaba el bombardeo de la escuela de Minab, que mató a 168 personas, y criticaba a Estados Unidos y al «entidad sionista».

La televisión oficial iraní difundió una imagen de la nota, escrita en inglés: «Somos de Irán, una tierra que, a lo largo de milenios, siempre ha antepuesto el honor a la victoria».

La nota agradecía a Seattle «por su hospitalidad», como ya hicieran en Los Ángeles tras empatar con Bélgica, pero lo más llamativo fue el «#168» y la etiqueta «#Minab» en rojo junto al texto.

El número y la etiqueta aluden al bombardeo del 28 de febrero contra una escuela de Minab, que mató a 155 personas, entre ellas 120 niños, según Irán, que culpa a Estados Unidos. según The New York Times, que atribuyó el ataque a un error de identificación del objetivo por parte del ejército estadounidense, el cual ya investiga el incidente.

La nota concluía: «Para nosotros, el fútbol no es solo una competición por los resultados, sino una prueba de carácter», y agradecía «a todos los iraníes que han entregado su corazón, su voz y su alma a Irán», finalizando con «Irán perdura».

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Irán es tercera de grupo y aguarda los resultados para saber si avanza como una de las mejores terceras, mientras sus mensajes políticos siguen generando polémica en el torneo.

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