¿Qué es el VAR y cómo funciona? ¿En qué jugadas se revisa?

El Video Assistant Referee, que ha causado gran polémica, ya es empleado en la mayoría de las competencias de FIFA.

Volvió la UEFA , para los partidos de vuelta de los octavos de final, el sistema de videoarbitraje (VAR) le brinda la opción a los árbitros de cambiar decisiones que podrían influir en el marcador o en las incidencias del encuentro.

Desde que fue utlizado por primera ocasión en el 2016, el Video Assistant Referee ha recibido diversas críticas, pues hay tres árbitros en una sala repleta de monitores y con todas las tomas posibles de las jugadas a analizar para apoyar al juez central en la cancha con alguna jugada polémica o decisión que ya se haya tomado.

A continuación, en Goal explicamos punto por punto el cómo funciona:

GOLES

La función en este caso es determinar con toda certeza que el balón haya pasado totalmente la línea, que no existen faltas previas o alguna posición adelantada.

PENALES

El sistema apoya a los árbitros centrales para que no se tomen decisiones equivocadas con jugadas dentro del área. En el partido entre y del Mundial 2018, Rocchi cobró un supuesto penal de Nacho a Cristiano Ronaldo que no fue y el VAR no fue aplicado.

TARJETAS ROJAS

Es otra de las cosas que se pueden revisar, pues en ocasiones las expulsiones se dan de manera injusta o el juez central no las observa, por lo que el VAR juega un papel determinante en este aspecto.

ERRORES DE IDENTIDAD

En caso de que se amoneste o expulse a un jugador que debe o simplemente no se tenga certeza sobre el infractor, los operadores del VAR pueden avisar al silbante cual es la decisión acertada.