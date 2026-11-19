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Un informe periodístico aseguró este jueves que Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos, está muy cerca de asumir el mando de una nueva selección árabe en los próximos días.

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El portal francés «Foot Mercato» señaló que, tras su salida del banquillo de la selección marroquí, Walid Regragui podría volver a trabajar en los próximos días.

Aunque su nombre se ha vinculado recientemente al Lens francés, el técnico de 51 años está cerca de regresar a Qatar, un país que conoce bien.

Según fuentes exclusivas del medio francés, el exseleccionador de Marruecos está a solo un paso de asumir el mando de la selección qatarí.

Este destino tiene una gran importancia para Regragui, que mantiene una relación especial con Qatar tras su exitosa etapa al frente del Al Duhail. Pese a haber recibido numerosas ofertas de selecciones nacionales en los últimos meses, Qatar era la única opción internacional con posibilidades de convencerle, ya que anteriormente había dado prioridad a un proyecto en un club.

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Aunque la opción del Lens ha centrado amplios debates en los últimos tiempos, las negociaciones con Qatar vienen de más atrás: la federación qatarí lleva varios meses mostrando un gran interés por contratar a Walid Regragui, quien anteriormente prefería esperar la oportunidad de dirigir a un club.

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Sin embargo, el proyecto propuesto por los qataríes, que incluye en particular una plantilla con varios jugadores nacionalizados, terminó por captar su atención.

Se trata de una oportunidad muy atractiva para el técnico marroquí, que conoce a fondo el entorno del fútbol local y sus exigencias.

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Salvo imprevistos, se espera que Walid Regragui regrese pronto a Qatar, esta vez con la ambición de dirigir a su selección.

Incertidumbre sobre el futuro de Lopetegui

El nombre de Walid Regragui, exseleccionador de Marruecos , ha vuelto a sonar entre los candidatos ante la incertidumbre que rodea el futuro del español Julen Lopetegui al frente de la selección qatarí.

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La aparición del nombre del técnico marroquí en este momento coincide con la inminente salida de Lopetegui, a raíz de unos resultados que no han estado a la altura de las expectativas de la selección qatarí, lo que ha llevado a la federación a estudiar alternativas ante un posible cambio al frente del cuerpo técnico.

Los dirigentes de la federación qatarí ven en Regragui una opción adecuada para dirigir a la selección, por su experiencia con Marruecos y los resultados que obtuvo durante su etapa en el cargo, después de llevar a la selección marroquí a una gesta histórica en el Mundial 2022.

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Regragui llevó a la selección marroquí a las semifinales del Mundial de Qatar, lo que la convirtió en la primera selección árabe y africana en alcanzar esa ronda en la historia del torneo, un logro que reforzó su presencia en el panorama de los entrenadores y disparó su cotización en el mercado.

Además, Regragui mantiene vínculos con destacadas personalidades qataríes, lo que podría facilitar la comunicación entre ambas partes si la federación decide pasar de estudiar su nombre entre los candidatos a abrir contactos oficiales.