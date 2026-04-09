Protesta en Anfield: la grada «The Kop» guardará silencio hasta el final de la temporada

Una asociación de aficionados del Liverpool anunció este jueves que no izará banderas en Anfield durante lo que resta de temporada, en protesta contra la subida de precios de los abonos.

La peña «Spion Kop 1906», encargada de las banderas en la grada «The Kop», anunció que retirará sus símbolos a partir de los próximos partidos para protestar contra la subida prevista de las entradas para las tres próximas temporadas.

Explican que no tuvieron otra opción tras el anuncio de la subida y que su objetivo es preservar las tradiciones del club y mantener el fútbol accesible para las futuras generaciones.

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Esta acción forma parte de una campaña iniciada por grupos como «Spirit of Shankly» contra la decisión de vincular el precio de las entradas a la inflación.

Las gradas de «The Kop» son un símbolo histórico para la afición del Liverpool, y se espera que la ausencia de banderas tenga un claro impacto visual en los próximos partidos de la Premier League.