El Real Madrid recibió un golpe preocupante durante el parón internacional, después de que Kylian Mbappé sufriera una lesión en la rodilla izquierda durante su participación con la selección de Francia, lo que le obligó a abandonar el terreno de juego en el primer partido del combinado francés bajo la dirección de Zidane, en medio de la expectación por los resultados de las pruebas médicas que determinarán la duración de su ausencia.

Según el diario español "Sport", las pruebas iniciales a las que se sometió Mbappé en Francia revelaron una lesión en el tendón, lo que llevó a la Federación Francesa de Fútbol a apartarlo del resto de los partidos del parón internacional, antes de que el jugador regresara a Madrid para someterse a pruebas adicionales en Valdebebas.

Mbappé llegó a Madrid este sábado y se dirigió directamente al centro de entrenamiento del Real Madrid, donde se sometió a las pruebas antes de abandonar las instalaciones alrededor de 20 minutos después.

Hasta el momento no se ha emitido ningún diagnóstico definitivo ni un tiempo de baja oficial, a la espera de que se complete la evaluación médica.

Las primeras informaciones apuntan a la posibilidad de que el delantero francés esté ausente durante un periodo de entre 3 y 8 semanas, según lo publicado por el diario "As" y recogido por informes cercanos al Real Madrid, aunque este plazo sigue sin confirmarse hasta que se emita el diagnóstico definitivo.

La preocupación dentro del club se ha multiplicado debido al historial de Mbappé con la rodilla izquierda, después de que sufriera problemas en la misma zona durante la pasada temporada, que afectaron a su participación en varios partidos importantes, y que le hicieron ausentarse entonces de los encuentros ante el Benfica y el Manchester City.

El momento de la lesión llega en una etapa delicada para el Real Madrid, al que le esperan duros enfrentamientos durante las próximas semanas, encabezados por el Clásico ante el Barcelona el 25 de octubre en el estadio Spotify Camp Nou.

En caso de que se confirme la ausencia de Mbappé durante un periodo de entre 6 y 8 semanas, el Real Madrid podría perder los servicios de su delantero francés en el Clásico, mientras el club permanece a la espera de los resultados de las pruebas definitivas para determinar la duración de la baja y la gravedad de la lesión.

La actual lesión de Mbappé aumenta la preocupación por su historial de lesiones, ya que el jugador ha sufrido 7 lesiones en más de dos años desde su llegada al Real Madrid, pero el club evita sacar cualquier conclusión antes de que se completen las pruebas médicas y se determine oficialmente la naturaleza de la lesión.