Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 12:30 Gtech Community Stadium

El Brentford vs Tottenham Hotspur comienza el 22 de agosto de 2026 a las 12:30 EST y 17:30 GMT.

El Brentford aspira a ir un paso más allá

Solo la diferencia de goles impidió a las Bees clasificarse para Europa en mayo, pero han hecho buenos movimientos en el mercado de fichajes. Han gastado más de 60 millones de libras este verano, batiendo su récord de traspaso para fichar al centrocampista internacional maliense Mamadou Sangare procedente del Lens, además de incorporar a jugadores contrastados de la Premier League como Callum Wilson y Jaidon Anthony para reforzar sus opciones en ataque.

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Thiago es clave

¿Puede el talismán brasileño Igor Thiago repetir sus heroicidades de la temporada pasada? Hizo lo suficiente como para ganarse una plaza en el Mundial con Brasil, pero marcó una vez en los últimos seis partidos de su equipo, lo que demuestra que el jugador de 27 años puede ser irregular. Aun así, su cifra de 22 goles solo fue superada por los 27 de Erling Haaland.

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El fichaje estrella Sangare llega para dar más mordiente al centro del campo de las Bees

Cuando el Lens estuvo cerca de negar al PSG el título de la Ligue 1 la pasada temporada, Mamadou Sangaré fue fundamental. El centro del campo del Brentford ha perdido a Jordan Henderson y Christian Nørgaard en las dos últimas temporadas, aunque Sangaré ofrecerá virtudes diferentes. Las estadísticas de Opta de la pasada temporada mostraron que solo Elliot Anderson y Exequiel Palacios, del Bayer Leverkusen, promediaron más recuperaciones de posesión en las cinco grandes ligas europeas. El técnico Andrews está ilusionado con su llegada y afirma que ofrece al equipo algo que antes no tenía.

Dependencia del balón parado

El Brentford marcó 10 goles a balón parado la pasada temporada. Fue su cifra conjunta más baja en una campaña de la Premier League, y solo tres equipos de la división tuvieron un peor registro. Sin embargo, ningún club de la categoría dependió más de faltas, córners y saques de banda para generar disparos. El 41,2 % de sus remates llegaron en acciones a balón parado; solo Union Berlin y Getafe tuvieron cifras más altas en esa métrica entre las cinco grandes ligas europeas.

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Un Tottenham que ha gastado mucho quiere olvidar una horrible temporada 2025-26

Las seis incorporaciones de relumbrón han impresionado en la pretemporada del Tottenham, que la pasada campaña evitó por poco el temido descenso. La nueva pareja de centrocampistas valorada en 185 millones de libras, formada por Sandro Tonali y Mateus Fernandes, llama la atención, al igual que los defensas Marcos Senesi y Jan Paul van Hecke. Podrían ser necesarios en la jornada inaugural, ya que el central estrella Micky van de Ven no disputó ni un solo segundo en la pretemporada. Pedro Porro, Mohammed Kudus y Destiny Udogie tampoco participaron en la pretemporada, lo que significa que el nuevo lateral izquierdo Andy Robertson debería ser titular. Archie Gray, de 20 años, podría estar listo para empezar como lateral derecho. El versátil joven fue capitán del club en la pretemporada tras el traspaso de Cristian Romero al Atletico Madrid.

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Posibles onces

Brentford (433): Kelleher; Kayode, Ajer, Collins, Lewis-Potter; Janelt, Sangare, Jensen; Ouattara, Thiago, Schade.

Tottenham (4231): Kinsky; Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson; Tonali, Bergvall; Moore, Gallagher, Tel; Richarlison.

Noticias de los equipos y plantillas

Keith Andrews no podrá contar con Yehor Yarmoliuk y Sepp van den Berg por lesión mientras el Brentford se prepara para el partido inaugural. No se ha confirmado ninguna alineación probable y se esperan más novedades más cerca del inicio.

El Tottenham llega con una larga lista de lesionados que pondrá a prueba la profundidad de la plantilla de De Zerbi desde el principio. Wilson Odobert, Xavi Simons, Dejan Kulusevski, Cristian Romero, Guglielmo Vicario, Micky van de Ven, Mateus Fernandes, James Maddison y Dominic Solanke están de baja. No se ha facilitado ninguna alineación probable, y la actividad del club en el mercado de fichajes aún podría alterar el panorama antes del saque inicial.

Forma

Los últimos cinco resultados del Brentford muestran dos victorias, dos empates y una derrota. Su encuentro más reciente fue un triunfo por 2-4 sobre el Rennes en un amistoso de pretemporada, mientras que su último partido de la pasada Premier League terminó con empate 1-1 ante el Liverpool. Las Bees también empataron 2-2 con el Crystal Palace antes de sufrir una derrota por 3-0 ante el Manchester City, y una victoria por 3-0 sobre el West Ham completó esa racha. En esos cinco partidos marcaron nueve goles y encajaron siete.

Los últimos cinco resultados del Tottenham muestran cuatro victorias y un empate, aunque ese registro se sustenta casi por completo en amistosos de pretemporada. Su encuentro más reciente fue un empate 1-1 con el Getafe, mientras que antes de eso venció al Chelsea por 2-1 en un amistoso. El Tottenham también logró victorias sobre Sydney FC, Auckland FC y Milton Keynes Dons durante su programa de pretemporada. La ausencia de partidos oficiales hace que su estado de forma sea difícil de evaluar antes del arranque de la Premier League.

Historial de enfrentamientos directos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos fue un empate 0-0 en el Gtech Community Stadium en enero de 2026. El Tottenham ganó el partido de la primera vuelta por 2-0 en casa en diciembre de 2025. En los últimos cinco enfrentamientos de Premier League, el Tottenham ha ganado tres, el Brentford no ha ganado ninguno y dos partidos terminaron en empate, con 10 goles del Tottenham por tres del Brentford en esa serie.