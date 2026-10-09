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Previa del Paris Saint-Germain vs Le Mans en la Ligue 1: todo lo que necesitas saber

Paris Saint-Germain vs Le Mans
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Paris Saint-Germain
Le Mans

Previa completa del partido entre el Paris Saint-Germain y Le Mans FC en la Ligue 1. Analizamos los últimos resultados nacionales, el estado de forma de los equipos y las claves antes de este duelo de la jornada 6 del sábado por la noche en el Parque de los Príncipes.

Paris Saint-Germain vs Le Mans: detalles del partido

crest
Ligue 1 - Jornada 6
Parc des Princes

Paris Saint-Germain F.C. y Le Mans FC se enfrentarán el 10 de octubre de 2026 a las 18:45 GMT (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

El campeón defensor recibe al recién ascendido Le Mans

El Paris Saint-Germain regresa al Parque de los Príncipes para recibir al recién ascendido Le Mans FC en la jornada 6 de la Ligue 1 2026/27. Tras el parón internacional de otoño, el campeón de Luis Enrique busca ganar impulso en el ámbito doméstico y acercarse a la cima de la clasificación. Para el equipo de Patrick Videira, el viaje a la capital representa una dura prueba mientras trata de mantener su alentador inicio en la máxima categoría francesa.

FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGGetty Images

Dos porterías a cero seguidas de Les Parisiens antes del parón

El PSG afronta el choque del sábado en busca de su tercera victoria consecutiva en liga. Antes del parón internacional, el equipo de Luis Enrique logró un trabajado triunfo por 0-1 a domicilio ante el Stade Brestois 29 en la jornada 4 gracias a un tempranero gol en el minuto cuatro de Ferran Torres, seguido de una contundente victoria por 6-1 a mitad de semana sobre el ŠK Slovan Bratislava en la Champions League. Impulsado por los creadores Vitinha, Ousmane Dembélé y Désiré Doué, el PSG tratará de imponer pronto su control en casa.

FBL-FRA-LIGUE1-LE MANS-LORIENTGetty Images

La sólida posición de mitad de tabla de Les Sang et Or

El Le Mans FC viaja a París cómodamente instalado en la novena plaza con siete puntos en sus cinco primeros partidos. El conjunto visitante se ha adaptado bien a las exigencias de la máxima categoría, con un balance de 2-1-2 antes del parón internacional. Apoyado en una defensa central disciplinada y transiciones rápidas por banda, el Le Mans intentará mantenerse compacto y limitar los espacios interiores del PSG.

Duelo en el Parque de los Príncipes

La última vez que ambos clubes se enfrentaron en la copa nacional, los goles de Désiré Doué y Bradley Barcola sellaron una victoria del PSG por 2-0. El PSG buscará controlar el ritmo a través de João Neves y Warren Zaïre-Emery, al tiempo que soltará por fuera a Khvicha Kvaratskhelia y Ousmane Dembélé para desarmar la línea defensiva rival. Mientras tanto, el Le Mans confiará en su disciplina por dentro y en las acciones a balón parado para amenazar al contraataque. Con puntos importantes en juego en la Ligue 1, el choque del sábado promete acción atractiva desde el pitido inicial.

Posibles onces iniciales

Paris Saint-Germain: Safanov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Hernandez; Neves, Vitinha, Ruiz; Akliouche, Kvaratskhelia, Doue

Le Mans: Kocik; Torrente, Yohou, Voyer; Bamba, Bretelle, Lauray, Vercruysse, Larouci; Diallo, Mafouta

Noticias de los equipos y plantillas

Paris Saint-Germain contra Le Mans alineaciones probables

4-3-3
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
Formación
Le Mans crest
Le Mans
LEM
3-1-4-2
M. SafonovM. SafonovS. MayuluS. MayuluW. PachoW. PachoN. MendesN. MendesMarquinhosMarquinhosVitinhaVitinhaFabián RuizFabián RuizJ. NevesJ. NevesK. KvaratskheliaK. KvaratskheliaD. DoueD. DoueO. DembeleO. Dembeleteam-logoN. Kocikteam-logoA. Laurayteam-logoS. Yohouteam-logoH. VoyerR. BambaR. BambaY. LarouciY. Larouciteam-logoA. Bourabaateam-logoL. Bretelleteam-logoJ. Vercruysseteam-logoL. MafoutaH. DialloH. Diallo
Le Mans crest
Le Mans
LEM
4-3-3
Paris Saint-Germain

Once inicial

Le Mans

Manager

  • Luis Enrique
  • P. Videira

Luis Enrique no cuenta con dos opciones en el centro del campo para este encuentro. Warren Zaire-Emery y Senny Mayulu figuran ambos como lesionados, y no se han confirmado fechas de regreso. Se añadirán actualizaciones de la plantilla más cerca del inicio del partido si están disponibles.

El entrenador del Le Mans, Patrick Videira, también gestiona varias ausencias. Lucas Buades, Martin Rossignol y Erwan Colas no están disponibles por lesión, mientras que Djibril Sidibe debe cumplir sanción. El Le Mans tendrá que cubrir esos huecos en sus líneas defensiva y de mediocampo.

Forma

PSG

PSG - Formulario

LIL
D2-2
ASM
L1-2
SLB
W6-1
B29
W0-1
OM
W1-2
Gol marcado (encajado)
12/6
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
4/5
LEM

LEM - Formulario

REN
L3-2
NCE
D1-1
RCL
D2-2
FCL
W2-1
EAG
L2-1
Gol marcado (encajado)
8/9
Partidos con más de 2,5 goles
4/5
Ambos equipos marcaron
5/5

El PSG ha ganado dos partidos, ha empatado uno y ha perdido uno en sus últimos cuatro encuentros oficiales, con una victoria más reciente por 1-2 a domicilio ante el Marsella en la Ligue 1. Su resultado más destacado en esa racha fue el 6-1 contra el Slovan Bratislava en la Champions League, aunque la derrota en casa por 1-2 ante el Mónaco representa un bajón notable. En esos partidos, el PSG ha marcado diez goles y ha encajado seis, un balance que refleja tanto su calidad ofensiva como su vulnerabilidad defensiva.

El Le Mans ha ganado uno, ha empatado dos y ha perdido dos en sus últimos cinco partidos, con una derrota más reciente por 2-1 ante el Guingamp en un amistoso. Su mejor resultado oficial en esa racha fue un triunfo por 1-2 en casa del Lorient en la Ligue 1, y empató dos veces a domicilio ante el Lens y el Niza. El Le Mans ha marcado ocho goles y ha encajado siete en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

Cara a cara

Paris Saint-GermainEmpateLe Mans
4
0
1
Copa
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
F
Amistosos
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
4
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
F
Copa
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Le Mans badge
Le Mans
LEM
0
F
Ligue 1
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
F
Ligue 1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
Le Mans badge
Le Mans
LEM
1
F
11Goles marcados2
Partidos con más de 2.5 goles2/5
Ambos equipos marcaron1/5

El enfrentamiento más reciente entre estos dos clubes se produjo en la Coupe de France el 4 de febrero de 2025, cuando el PSG ganó 0-2 en casa del Le Mans. En los últimos cinco duelos directos entre Ligue 1, la Coupe de France y un amistoso, el PSG tiene una clara ventaja con cuatro victorias por una del Le Mans. La única victoria del Le Mans en esos datos llegó en un partido de Ligue 1 el 8 de mayo de 2010, cuando ganó 1-0 en casa.

Clasificación

#PWDLFA+/-PuntosFormulario
1
MónacoMónacoASM
541083+513
W
D
W
W
W
2
LyonLyonOL
5320102+811
W
D
W
D
W
3
Paris FCParis FCPAR
532083+511
W
D
W
W
D
4
LilleLilleLIL
531184+410
L
W
W
D
W
5
RennesRennesREN
531189-110
L
W
W
W
D
6
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
522187+18
W
W
L
D
D
7
AngersAngersSCO
521265+17
W
D
L
W
L
8
StrasbourgStrasbourgSTR
5212101007
L
D
W
W
L
9
Le MansLe MansLEM
51319906
W
D
D
L
D
10
AuxerreAuxerreAJA
5203712-56
W
W
L
L
L
11
BrestBrestB29
512278-15
L
L
W
D
D
12
LorientLorientFCL
512256-15
L
D
W
L
D
13
ToulouseToulouseTFC
512279-25
W
D
L
D
L
14
NizaNizaNCE
512236-35
W
L
D
L
D
15
LensLensRCL
51139904
L
D
L
L
W
16
TroyesTroyesTRO
5113411-74
L
L
L
W
D
17
MarsellaMarsellaOM
510478-13
L
L
L
L
W
18
Le HavreLe HavreLEH
502347-32
L
D
L
D
L
Champions League
Calificación para la Champions League
UEFA Europa League
Clasificación para la Europa Conference League
Playoffs de descenso
Descenso

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