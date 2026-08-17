Previa del Everton vs Crystal Palace de la Premier League: todo lo que necesitas saber

Everton vs Crystal Palace: detalles del partido

Premier League - Jornada 1 22 ago 2026 - 10:00 Hill Dickinson Stadium

Everton y Crystal Palace comenzarán el 22 de agosto de 2026 a las 14:00 GMT (10:00 EST / 15:00 BST / 16:00 SAST).

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Resumen del partido y lo que está en juego en la jornada inaugural

El Everton arranca su campaña 2026/27 de la Premier League recibiendo al Crystal Palace en el Hill Dickinson Stadium en la jornada 1. Con ambos clubes buscando mandar un mensaje en el día inaugural, este encuentro pone a prueba la preparación táctica de cada equipo tras un intenso verano de pretemporada. Asegurar un impulso temprano en Merseyside será vital para marcar el tono de la larga temporada nacional que tienen por delante.

El Everton gana impulso a través de las pruebas de pretemporada

El Everton inicia la campaña tras un cargado calendario veraniego diseñado para afinar el ritmo de competición de toda la plantilla. Después de empezar su gira de preparación en julio con una contundente victoria por 4-0 ante el Dundee FC y empates contra el Bolton Wanderers, el Everton encontró su mejor versión en agosto. A una destacada victoria por 2-1 a domicilio contra el Hamburger SV le siguió un impresionante triunfo por 3-1 sobre el Newcastle United el 12 de agosto. El Everton cerró su preparación de pretemporada el 15 de agosto con un trabajado empate 1-1 ante el equipo de la Ligue 1 LOSC Lille, en el que el delantero Iliman Ndiaye marcó desde el punto de penalti.

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El nuevo capítulo del Crystal Palace bajo Pierre Sage

El Crystal Palace viaja a Merseyside para el debut oficial del técnico francés Pierre Sage, que se unió al club en junio después de una campaña con título en el RC Lens. Conocido por su flexibilidad táctica y su posesión controlada, Sage pasó el verano implantando su sistema durante un activo calendario de pretemporada. El Crystal Palace arrancó su preparación contra el Swindon Town y el rival local Bromley, antes de participar en la Como Cup contra el RC Lens y cerrar sus preparativos en Alemania frente al SC Freiburg el 15 de agosto.

Historial de enfrentamientos y estadísticas clave

Los enfrentamientos recientes entre Everton y Crystal Palace han demostrado ser duelos muy igualados. En su encuentro más reciente de la Premier League, el 10 de mayo de 2026, ambos equipos firmaron un dramático empate 2-2 en Selhurst Park, con goles de James Tarkowski, Beto, Ismaïla Sarr y Jean-Philippe Mateta. En sus últimos 20 enfrentamientos, los choques entre estos dos equipos han presentado de forma constante cerradas batallas tácticas, con márgenes de un solo gol o empates decidiendo la mayoría de sus duelos más destacados.

Noticias de los equipos y plantillas

David Moyes no puede contar con James Garner ni Tim Iroegbunam por lesión mientras el Everton prepara el partido inaugural. En estos momentos no hay suspensiones registradas en el equipo local y todavía no se ha confirmado un posible once inicial. Se añadirán actualizaciones de la plantilla más cerca del pitido inicial.

Pierre Sage informa de que el Crystal Palace no tiene problemas físicos, sin lesiones ni sanciones en el equipo visitante. El club cuenta con opciones en toda la plantilla tras sus incorporaciones de verano, aunque a estas alturas no se ha dado a conocer una alineación confirmada.

Forma

El Everton llega al partido tras haber disputado cinco amistosos de pretemporada, con dos victorias, un empate y dos derrotas. Su encuentro más reciente terminó con empate 1-1 ante el Lille, mientras que el triunfo por 3-1 sobre el Newcastle United anteriormente en la pretemporada estuvo entre los resultados más alentadores. Perdió por 3-1 ante el VfB Stuttgart y cayó por 1-0 frente al Stoke City, con cinco goles a favor y seis en contra en esos cinco partidos.

La forma del Crystal Palace en pretemporada fue irregular. El equipo de Sage ganó dos y perdió dos de sus últimos cinco partidos, y los datos muestran un resultado ante el Famalicao registrado como victoria pese a terminar 0-0. Su encuentro más reciente acabó con una derrota por 3-0 ante el Freiburg, aunque una victoria por 1-2 sobre el Fulham anteriormente en la pretemporada dejó señales más positivas. El Palace marcó seis goles y encajó siete en esos cinco partidos.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos equipos llegó en mayo de 2026, cuando Crystal Palace y Everton firmaron un empate 2-2 en Selhurst Park en la Premier League. En los últimos cinco enfrentamientos de Premier League, el Everton ha ganado tres veces, por una victoria del Palace y un empate. El Everton ha marcado nueve goles en esos cinco partidos, mientras que el Palace ha anotado siete.