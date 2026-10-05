Previa del Barcelona vs Getafe en LaLiga: todo lo que necesitas saber

Barcelona vs. Getafe: detalles del partido

Primera División - Jornada 8 10 oct 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

El FC Barcelona y el Getafe CF arrancarán el 10 de octubre de 2026 a las 16:30 GMT (12:30 EST / 17:30 BST / 18:30 SAST).

El líder recibe a unos Azulones resistentes

El FC Barcelona regresa al Spotify Camp Nou para recibir al Getafe CF en la jornada 8 de la temporada 2026/27 de LaLiga. Con un pleno de victorias en el ámbito doméstico antes del parón internacional de octubre, el Barça busca aprovechar el factor campo para mantener intacta su racha triunfal en lo más alto de la tabla. Para el Getafe, viajar a Cataluña tras una necesaria victoria en casa antes del parón supone una prueba enorme para su entramado defensivo ante el ataque más goleador de la liga.

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El triunfo blaugrana en Sevilla mantiene viva la racha

El FC Barcelona llega al encuentro del sábado en un gran momento de forma tras asegurar una victoria por 1-3 a domicilio ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán en la jornada 7 (19 de septiembre). El triunfo llegó después de una contundente victoria en casa por 7-2 frente al Racing de Santander y de un 5-1 en la Champions League contra el Feyenoord. Tras sumar el máximo de 21 puntos en sus siete primeros partidos de LaLiga, el equipo de Hansi Flick afronta el fin de semana con una confianza total.

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El impulso del Getafe antes del parón: un gol de Azón tumba al Málaga

El Getafe viaja a Barcelona animado tras poner fin a una racha sin ganar con una victoria por 1-0 en casa ante el Málaga CF en la jornada 7 (20 de septiembre). El delantero Iván Azón marcó en el minuto 85 para asegurar los tres puntos en el Estadio Coliseum. El resultado ayudó al equipo de José Bordalás a asentarse en la zona media después de sufrir derrotas ajustadas ante el Real Betis (1-0) y Osasuna (1-0) a principios de septiembre.

Duelo en el Camp Nou

Desde el punto de vista táctico, los enfrentamientos entre estos dos equipos presentan estilos contrastados: la presión alta y la posesión fluida del Barcelona frente al bloque defensivo disciplinado y físico del Getafe. El Barça contará con la creatividad de Lamine Yamal, Pedri y Raphinha para romper el bloque bajo del Getafe y surtir de balones a Robert Lewandowski. Mientras tanto, el Getafe confiará en la solidez por dentro de Nemanja Gudelj y Djene Dakonam, al tiempo que intentará lanzar a Enes Ünal e Iván Azón al contraataque. Con puntos vitales en juego, el choque del sábado promete una atractiva jornada de LaLiga.

Noticias de los equipos y plantillas

El Barcelona no podrá contar con varios jugadores de cara a este partido. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu y Eric Garcia figuran todos como lesionados. Raphinha también aparece entre las bajas, aunque se sometió a evaluaciones médicas tras un susto por lesión durante el parón internacional y se ha descartado un daño grave en el muslo, lo que significa que su situación podría actualizarse más cerca del inicio. Actualmente no figura ninguna sanción en el conjunto local.

El Getafe tiene las bajas por lesión de Christantus Uche, Juanmi, Kiko y Abdelkabir Abqar. No hay sanciones registradas en el conjunto visitante, y se añadirán actualizaciones de cualquiera de las dos plantillas a medida que estén disponibles.

Forma

El Barcelona ha ganado sus últimos cinco partidos, con victorias en cuatro encuentros de LaLiga y uno de la Champions League. Se impuso por 1-3 al Sevilla en su partido más reciente y anteriormente le endosó siete goles al Racing Santander en un triunfo por 7-2. A lo largo de esos cinco encuentros, ha marcado 20 goles y ha encajado siete, reflejo de un equipo en un momento ofensivo dominante.

Los últimos cinco partidos del Getafe se saldaron con una victoria, dos empates y dos derrotas. Su resultado más reciente fue un ajustado triunfo por 1-0 sobre el Malaga, aunque perdió tanto ante el Real Betis como ante Osasuna por el mismo marcador. Empató 1-1 contra el Deportivo de A Coruna y el Celta Vigo, con cinco goles a favor y cuatro en contra en esos cinco encuentros.

Historial de enfrentamientos

El enfrentamiento más reciente entre estos dos equipos terminó con una victoria del Barcelona por 0-2 a domicilio ante el Getafe en abril de 2026. En los últimos cinco duelos directos en LaLiga, el Barcelona ha ganado cuatro y ha empatado uno, con el Getafe aún sin lograr una victoria en esa racha. El Barcelona ha marcado 11 goles en esos cinco partidos y solo ha encajado dos.