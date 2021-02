Preolímpico de la Concacaf 2020: partidos, calendario, sedes y formato

La Concacaf dio a conocer la reanudación de los partidos clasificatorios a los Juegos Olímpicos de Tokio.

Luego de la suspensión del año pasado por la pandemia de coronavirus , todo está listo para que se lleve a cabo el Preolímpico de la Concacaf , competencia que otorga dos lugares a los Juegos que se llevarán a cabo en Tokio a mediados del 2021.

Luego de diferentes negociaciones, se confirmó que el certamen se realizará conforme a lo planeado en Guadalajara y no en una burbuja en Miami, aunque no podrá contar con aficionados en los estadios por el avance de la pandemia de COVID-19.

En Goal te mostramos toda la información que debes saber sobre el Preolímpico:

GRUPOS

GRUPO A:

México

Estados Unidos

Costa Rica

República Dominicana

GRUPO B;

Honduras

Canadá

El Salvador

Haití

PARTIDOS Y CALENDARIO

Jueves, 18 de marzo - Estadio Jalisco

15:00 Estados Unidos vs Costa Rica

17:30 México vs República Dominicana



Viernes, 19 de marzo - Estadio Jalisco

13:30 Honduras vs Haití

16:00 Canadá vs El Salvador



Domingo, 21 de marzo - Estadio Akron

17:00 República Dominicana vs Estados Unidos

19:30 Costa Rica vs México



Lunes, 22 de marzo - Estadio Akron

16:00 Haití vs Canadá

18:30 El Salvador vs Honduras



Miércoles, 24 de marzo - Estadio Jalisco

17:00 Costa Rica vs República Dominicana

19:30 México vs Estados Unidos



Jueves, 25 de marzo - Estadio Jalisco

17:00 El Salvador vs Haití

19:30 Honduras vs Canadá



Semifinales

Domingo 28 de marzo - Estadio Jalisco

16:00 1B vs 2A

19:00 1A vs 2B



Final

Martes 30 de marzo - Estadio Akron

9:00 Ganador Semifinal 1 vs Ganador Semifinal 2

SEDES

El Estadio Akron, casa de las Chivas y el Jalisco, hogar del Atlas, Leones Negros del Ascenso MX y Cafessa de la Liga Premier, serán los dos inmuebles que recibirán el evento.

FORMATO

Los primeros y segundos de cada grupo avanzarán a las semifinales, instancia de la que saldrán los dos equipos clasificados para los Juegos Olímpico de Tokio. La final se llevará a cabo en el Estadio Akron, el próximo 30 de marzo.