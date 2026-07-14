«Preguntad a Egipto»... ¿Marcará Messi con la mano contra Inglaterra a pesar del VAR?

Un reportaje inglés recuerda uno de los momentos más famosos de la historia del Mundial, antes del esperado Argentina-Inglaterra de semifinales del 2026, Se pregunta con ironía si Lionel Messi podrá repetir lo que hizo Diego Maradona en 1986, cuando marcó con la mano ante los ingleses, pero esta vez con la tecnología del VAR.

La cadena británica «Sky Sports» recuerda que Messi, que se mide a Inglaterra por primera vez, tiene la ocasión de emular a Maradona ante el mismo rival que vio los goles de «la mano» y «el «gol del siglo» en los cuartos de final del Mundial de 1986.

Sin embargo, el reportaje añadió con ironía: «Marcar con la mano es difícil con la tecnología del vídeo, pero preguntad a la afición egipcia y quizá no lo descarten».

El comentario alude a la polémica arbitral que rodeó el duelo de octavos entre Egipto y Argentina, cuestionado por varias decisiones del francés François Letexier.

La Federación Egipcia protestó ante la FIFA y pidió excluir al árbitro tras anular un gol y no pitar un penalti a Salah.

En lo deportivo, el informe destaca que Messi, con ocho goles, sigue siendo el jugador más importante de Argentina y comparte el liderato de goleo con Kylian Mbappé, Además, lidera la lista de ocasiones creadas, ocasiones de gol y pases entre líneas, lo que convierte frenarlo en uno de los mayores retos para la Inglaterra de Thomas Tuchel.

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