"Prefiero tener un agujero en la plantilla antes que a un gilipollas"

Contundentes declaraciones de Ole Gunnar Solskjaer, técnico del Manchester United

Todo el mundo sabe que el ha vivido tiempos mejores. Pero, en todo caso, su entrenador, Ole Gunnar Solskjaer 'limpió' el vestuario de Old Trafford el pasado verano y ahora, aunque su equipo no está precisamente en la lucha por los títulos, ha querido presumir de su gestión. Lo ha hecho en un fanzine del Manchester United en unas declaraciones recogidas por la prensa inglesa, concretamente en el "Daily Mail".

"Prefiero tener un agujero en la plantilla que un gilipollas. La personalidad muy importante. Somos un equipo en un ambiente de trabajo en equipo" asegura el entrenador, en lo que es un claro mensaje a varios de los jugadores que ya no siguen en la disciplina del club. Ole Gunnar Solskajer defiende en este 'United We Stand' como la mala racha tras la sorprendente victoria en París en la que apearon al en casa en la Liga de Campeones. "Cuando ganas todo es fácil y cuando llega lo difícil, puedes ver quien tiene la mentalidad correcta. No lo vimos hasta después de París.Ahí es cuando vi con quién pondría construir un equipo a largo plazo", afirma Ole Gunnar que añade que esta temporada seguirá reconstruyendo al equipo.

"En el Manchester United no hay manzanas podridas"

Según el noruego, aunque la plantilla que ha configurado no ha dado un gran rendimiento, el vestuario sí está a la altura. "Creo que en este grupo no tenemos ninguna manzana podrida", sentencia. Cabe recordar que el verano pasado, el Manchester United hizo muchos movimientos en el mercado, dejando marchar a Smalling, , Ander Herrera o Marcos Rojo, entre otros.

Solskjaer, leyenda viva del Manchester United

Solskjaer es toda una leyenda del Manchester United. Como jugador, anotó más de 100 goles en competiciones oficiales, pese a no haber sido titular durante gran parte de su tiempo allí. Solskjaer se retiró del fútbol profesional en 2007 luego de una sufrir una serie de lesiones entre 2005 y 2006, y trabajó como entrenador de las divisiones inferiores del club hasta 2010. Su primer club como entrenador fue el Molde FK, donde coincidió con Erling Haaland. El 28 de marzo de 2019 el Manchester United confirmó la contratación de Ole Gunnar Solskjaer como técnico permanente para los próximos tres años.Siempre ha dicho que quiere seguir contando en el equipo con Paul Pogba.