Posible alineación del Ajax: Míchel señala al sustituto de Steven Berghuis

El Ajax se enfrenta este jueves por la noche al FC Shelbourne en Irlanda. El conjunto de Ámsterdam espera alcanzar los play-offs de la Conference League y defiende una ventaja de 3-1.

Después de deshacerse con relativa facilidad del FK Vojvodina en la segunda ronda previa, la semana pasada también superó con comodidad al Shelbourne en el Johan Cruijff ArenA.

El Ajax desperdició un gran número de ocasiones y aún encajó un gol en la recta final, por lo que el Shelbourne mantiene un pequeño hilo de esperanza de alcanzar los play-offs.

Para ello, los irlandeses tendrán que batir al menos dos veces a Marc ter Stegen. El guardameta alemán fue titular el pasado fin de semana ante el PEC Zwolle, en la victoria por 0-2, y dejó una buena impresión.

Por delante de él, la defensa del Ajax estará formada por Owen Wijndal, que ocupará el lugar de Caio Henrique, Daley Blind, que parte con ventaja sobre Youri Baas, Aaron Bouwman y Lucas Rosa.

En el centro del campo, Míchel apostará por Youri Regeer, Davy Klaassen y Oscar Gloukh. El trío ha jugado junto hasta ahora en todos los partidos de la Conference League.

En ataque, el técnico español del Ajax deberá tomar decisiones, ya que Steven Berghuis no está presente en Dublín por motivos privados. También Mika Godts, que empezó en el banquillo ante el PEC Zwolle porque al parecer no estaba del todo en forma, previsiblemente tendrá descanso.

Por eso, Míchel comenzará con Abdellah Ouazane en la banda izquierda, igual que contra el PEC Zwolle. En la derecha arrancará con Maher Carrizo y en punta será titular, como en todos los partidos hasta ahora, Kasper Dolberg.

Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Wijndal, Blind, Bouwman, Rosa; Regeer, Klaassen, Gloukh; Ouazane, Dolberg, Carrizo