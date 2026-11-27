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Todo apunta a que el Ajax saltará al campo el domingo por la tarde con una alineación muy distinta ante el Feyenoord. Míchel Sánchez parece dispuesto a introducir nada menos que siete cambios respecto al partido de la Conference League contra el FC Thun (4-0), sobre todo en defensa y en ataque.

Míchel decidió dar descanso a varios titulares el jueves por la noche pensando en el Clásico. El técnico español hizo nueve cambios respecto al encuentro de la Eredivisie ante el ADO Den Haag, pero su equipo se impuso igualmente con facilidad a los suizos.

En De Kuip, Míchel probablemente volverá a confiar en sus habituales. Marc ter Stegen ocupará la portería, mientras que tres de los cuatro defensas que fueron titulares ante el FC Thun parecen destinados a perder su puesto en el once.

Se espera que Thilo Kehrer, Dies Janse y Daley Blind cedan su sitio a Lucas Rosa, Aaron Bouwman y Youri Baas. Owen Wijndal es el único defensa que conservará la titularidad y le espera un interesante duelo con Anis Hadj Moussa en la banda izquierda.

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En el centro del campo, Míchel parece dispuesto a hacer un solo cambio. Sofyan Amrabat y Julian Brandt mantendrán su puesto en el once, mientras que Yves Bissouma regresará al equipo en lugar de Rayane Bounida.

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Bissouma no estaba habilitado para jugar el jueves por la noche, por lo que llegará descansado al partido en Róterdam. Junto a Amrabat, el maliense deberá aportar equilibrio y experiencia al centro del campo del Ajax, mientras que Brandt podrá centrarse más en el juego ofensivo.

La delantera del Ajax probablemente cambiará por completo. Oliver Edvardsen, Marcos Leonardo y Abdellah Ouazane ven peligrar su titularidad, ya que se espera que Tolu Arokodare y Oscar Gloukh regresen al once.

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La mayor duda está en la banda derecha. Aunque Bounida dejó buenas sensaciones el jueves por la noche ante el FC Thun, Míchel parece inclinarse por la opción más segura: Davy Klaassen.

El Ajax afrontará el duelo contra el Feyenoord como segundo clasificado de la Eredivisie, mientras que su rival ocupa actualmente la quinta plaza. Allard Lindhout pitará el inicio del Clásico en De Kuip el domingo a las 14:30.

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Posible alineación del Ajax: Ter Stegen; Rosa, Bouwman, Baas, Wijndal; Amrabat, Bissouma, Brandt; Klaassen, Tolu, Gloukh.